¿Prince Royce se presentará en los Latin AMAs?

Tras la hospitalización de Prince Royce en Chile. No estaba muy claro si el cantante iba a poder recuperarse a tiempo para presentarse en los Latin AMAs que se celebran este jueves 20 de abril en Las Vegas. El cantante también va a recibir un galardón por su trayectoria artística.

El mismo Prince Royce subió un video a sus redes confirmando su asistencia en los Latin AMAs. “Quiero hacer este video para agradecer a toda la gente que está pendiente de mí. No sé lo que me pasó pero ya pronto regreso a casa a descansar. Ya me siento mejor y estamos aquí en Las Vegas en los Latin AMAs. Me van a entregar un premio y me siento muy honrado por eso. Les tengo una presentación muy especial para mí. También Gracias por todo mi gente. Les envió muchas bendiciones y los quiero muchísimo. Love you guys and thank you so mucho for the messages. Los quiero muchísimo”, dice Prince Royce en el video que puede ver abajo.

Muchos de sus compañeros que han estado al pendiente del bachatero son artistas como Alex Sensation, Omega del Fuerte y Vinylz.

Prince Royce fue llevado de emergencia a un hospital en Chile. Sus seguidores se alarmaron cuando vieron una serie de fotos del bachatero en una camilla de un hospital. “Esta semana ha sido bastante difícil para mí”, escribió el artista de 33 años en sus redes. “Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”.

Prince Royce se encontraba en Chile para participar como coach en la segunda temporada de The Voice Chile.

Artistas que se presentarán en los Latin AMAs

Más de 30 artistas se presentarán en los Latin American Music Awards 2023, que se llevarán a cabo en vivo este jueves 20 de abril desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Transmitido por primera vez en Univision, la programación incluye presentaciones de la estrella pop mexicana Danna Paola, Becky G y Grupo Frontera, quienes el lunes lanzaron “un x100to”, su colaboración con Bad Conejito.

Anuel AA interpretará “Más Rica Que Ayer”; los recién casados ​​Guaynaa y Lele Pons interpretarán un popurrí que incluye su última colaboración, “Abajito”; Myke Towers está listo para cantar su tema más nuevo, “Mi Droga”; y Prince Royce sorprenderán a los espectadores con una canción inédita. Además, el recién llegado español Bad Gyal y el cantante regional mexicano Eden Muñoz harán su debut en los AMA latinos. La primera entregará su sencillo “Chulo”, y la segunda ofrecerá su éxito viral “Chale!”