¿Por qué sacaron a periodista de Univision?

Despierta América despidió a la periodista de deportes Lindsay Casinelli, este jueves 22 de agosto. Todos los presentadores abrazaron a Casinelli para despedirse de su compañera, quien se va después de 12 años con Univision. Este año, Casinelli cumplía dos años de unirse como presentadora de noticias de deportes para el matutino. Casinelli se despidió entre lagrimas de cada uno de sus compañeros. “Te quiero mucho verás como el plan de Dios es perfecto. Deja que él decida por ti. ¡Tú solo continúa! Extrañaré verte todos los días, pero estaré feliz de saber de tus éxitos. ¡Sigue brillando!”, escribió Jomari Goyso en un mensaje de despedida para su amiga, a través de sus redes.

¿Por qué sacaron a Lindsay Casinelli de Univision?

Según el sitio Las Top News, Casinelli fue despedida junto a otros compañeros del departamento de Deportes como consecuencia de “la fusión y la mudanza del departamento de deportes y TUDN a México”. “Si bien no fue un despido directo, de manera extraoficial te podemos confirmar que la opción que le dio deportes a los presentadores habría sido que, para seguir conservando sus trabajos debían mudarse a México, sino quedaban fuera. Por eso es que, en sus palabras de esta mañana, escuchaste a Lindsay decir: ‘A veces no es fácil tomar decisiones cuando tú amas lo que haces’. En referencia a que no podía cambiar a toda su familia de país, pero sí su deseo era quedarse en Univision”.

#KylianMbappé reclama 55 millones de euros al PSG 🤑, esto y mucho más en las noticias deportivas. #DespiertaAmérica pic.twitter.com/R2S1TCobPA — Despierta América (@despiertamerica) August 21, 2024

El público reacciona

“Hoy se demuestra que en ocasiones no se valora el calibre de los campeones como @lindsaycasinelli pero que aunque supuestamente se pierde ella precisamente no fue la que perdió sino que ella ganó y por mucho. Duele verle ir pero Dios permita que pronto le demuestre a quienes no valoraron su calibre que fueron ellos los que perdieron”.

“Que triste ver que sacan personas tan profesionales y carismáticas de las pantallas de la TV . @lindsaycasinelli te deseo que muy pronto estés de regreso nadie como tú para narrar los deportes 🏈”

“Ya la veremos en Telemundo,porque ese Canal recoje a todos los q Univision deja.ella es muy Profesional y le VA a ir bien. Buena suerte.😍🙌”

Planes de Casinelli

Casinelli va aprovechar este tiempo para pasar con sus hijos, Mikele y Massimo y su esposo, Miguel Ángel García, quien sigue en Univision.

Usualmente cuando salen los talentos antiguos de la cadena, ellos suelen tener un paquete monetario y de beneficios por cierta cantidad de meses según los años de trabajo, pero durante todo este tiempo no puede trabajar para otro lugar.