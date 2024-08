Carlos Calderón forma parte del nuevo éxito de Telemundo: ¿Quién lo felicitó de Univision?

Carlos Calderón se encuentra disfrutando del éxito que está teniendo la cadena Telemundo. “Tengo entendido que por primera vez en la historia del programa hemos superado a Despierta América en varias ocasiones”, dijo Calderón en entrevista con People en Español. “Estoy muy orgulloso de haber podido contribuir a esos números y supongo que se les ha de haber abierto los ojitos [a Univision] y se han de haber sorprendido. Pero ellos sabían lo que dejaron ir y pues ahora se hace lo que se puede”.

El presentador se despidió de Despierta América (Univision) hace un año y medio. Ahora le toca competir contra sus ex compañeros de Despierta América y Calderon dice que le gusta este reto. “A mí me gusta. Ahora que estaban las Olimpiadas yo veía a muchos competidores de los mismos países que se ve que son amigos y que se ve que son parte del equipo y compitiendo eran implacables e iban unos contra otros y al final se celebraban. Yo espero que ellos celebren mi triunfo. He recibido algunos mensajes de excompañeros felicitándome, lo cual aprecio mucho”, dijo Calderón a la revista. “Yo, como siempre, les deseo mucho amor y mucha felicidad a ellos porque sí son familia, quieras o no estos trabajos te unen mucho a esas personas. Pero sí hay definitivamente el deseo de ser competitivo, y lo hemos logrado”.

¿Quién de Univision ha felicitado a Carlos Calderón?

Calderón cuenta que una persona de Despierta América lo ha felicitado por sus logros. “He recibido contacto sobre todo de Karla Martínez. Es muy amable siempre. Nos conocemos desde que empecé yo la carrera, empezamos prácticamente juntos en Univision hace como dos décadas, entonces yo sé que ella sabe lo que he trabajado y tenemos ese contacto. Los demás pues también a través de redes hemos tenido alguno que otro like por ahí. Pero, ¿qué te puedo decir? Somos gente muy ocupada. Lo que queremos es llegar a la casa y descansar. 4 horas al aire te dejan muy exhausto. Pero, como te digo, yo no tengo más que agradecimiento con ellos y siempre van a ser mis amigos. Y este negocio da muchas vueltas, así que no dudo que al ratito caiga uno por acá también”, dijo Calderón.