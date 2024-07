¿Por qué Irina Baeva no saldrá de “Aventurera”?

Así es, Irina Baeva se queda como protagonista en la obra “Aventurera”. Apenas hace unos días el productor Juan Osorio hizo el gran anuncio que iba hacer cambios en el elenco y que para el 18 de julio iba anunciar los nombres. Hasta se dijo que entraría otra artista a protagonizar “Aventurera”.

Desde entonces todos los medios estaban a la expectativa de quién iba a entrar a tomar el puesto de Irina, quien ha recibido fuertes criticas por su actuación en la obra. Hasta Niurka Marcos, ex Venturera, destrozó la actuación de Irina en la obra. “Irina no es vedette, no. Con tantas actrices, comediantes extraordinarias que tenemos en nuestro México querido… no basta la belleza ni ser actriz. Elena Tejero exige mucho más. Pero además, intentar cantar, y en ruso, ¿pues es que le vas a poner a la gente traductor?, ¿o quieres presumir que es bilingüe? Público conocedor, cómo osan marearlos. No responden a las exigencias de ‘Aventurera’. Me veo obligada a decir en español: ¿Bailas?”, dijo Niurka, informó TVyMás.

Pero las criticas de Niurka, ex esposa de Osorio, no fueron que hicieron que el productor decidiera anunciar cambios en la obra. Osorio asegura que fueron la criticas de la prensa que le hicieron planear un cambio en “Aventurera”. Pero después de algunos días pensando en este cambio prefirió quedarse con el mismo elenco. Lo que quiere decir que Irina continuará dandole vida a Elena Tejero.

Osorio le dijo a la prensa la noche del jueves que si llegaría cambiar a Irina por otra actriz, luego le van a pedir que cambie a otro y a otro; y a otro. “¿Entonces voy a cambiar cada vez que me pidan? No. Con este elenco empezamos y con este elenco terminamos”.

Osorio asegura que por ética no hizo los cambios en el elenco. “Nunca voy a cambiar el ser humano que he sido con los actores”, expresó Osorio.

El único cambio que se hará en “Aventurera” será en la coreografía, música y vestuario.