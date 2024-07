Poncho De Nigris responde a las criticas por el accidente de su hijo de 2 años

El presentador e influencer, Poncho De Nigris está siendo fuertemente criticado por el accidente que sufrió su hijo de 2 añitos. “No Poncho! En los videos Ponchito anda en bici muy rápido y se va hasta la vuelta sin protección tuya y los niños los traes sin cinturón de seguridad. Eres muy descuidado con ellos. Quieres que sean como fueron ustedes y no es lo mismo”, comentó una de sus seguidores en X, antes conocido como Twitter.

El pequeño fue hospitalizado de emergencia el miércoles 11 de julio tras sufrir un aparatoso accidente mientras jugaban con Ponchito e Isabella (hijos mayores del influencer) afuera de su casa, informó Infobae. El doctor que atendió a Toñito confirmó que se fracturó su brazo a la altura del codo, por lo que tuvo que ser operado de emergencia.

Poncho reacciona a las criticas

Tras recibir fuertes criticas por la fractura de su hijo. Poncho publicó lo siguiente: “Se quebró el brazo como muchos niños que fuimos intensos, y ya se está solucionando. Es parte de la vida y así pasan accidentes, mientras tenga solucion no pasa nada se resuelve. Lo único que no tiene solución es la muerte. No hagan tanto pedo que le puede pasar a cualquiera.♥️”.

Pero esto creó más criticas entres sus seguidores. “No normalices la fractura de un brazo, esas cosas pasan por no estar al pendiente”, opinó un usuario.

“Wao como minimizan el dolor de un niño, se quebró el brazo y ya que frescura . Digan lo que digan ese niño sufre maltrato si hay que ver los videos como le habla y lo hace sentir menos, hasta si el nene llora le dice que parece nena. Y ahora minimiza esto”, dijo otro.

Mientras otro lo defiende: “Ya bájenle a su intensidad, mi hijo también se quebró un brazo jugando el solo con una pelota en el parque, me lo lleve al hospital con la mitad del brazo doblado y le pusieron dos tornillos y no soy mala madre. Los accidentes pasan en un abrir y cerrar de ojos”.

“Pobrecito, ahora aprendera a tener mas cuidado, que se recupere pronto. Es un niño muy sano, pronto estará bien”, agregó otra.

