Osvaldo de León no sabía que sería el protagonista de “Minas de Pasión”

El actor mexicano americano Osvaldo de León aceptó participar en la novela Minas de Pasión, de Univision, sin imaginarse que se trataba del protagónico. “Me dijeron que me querían para esta novela. Yo no pregunté si era protagonista, antagonista, yo les dije que sí me interesaba”, contó el actor a People en Español. “Luego me dijeron que ya me habían autorizado ejecutivos de Televisa y me dijeron que era un protagonista, y esa fue como la cereza del pastel para mí…Porque los protagonistas por lo regular tienen mucho jugo como actor”.

Minas de Pasión estrena este martes 29 de agosto a las 10 p.m., hora del Este, por Univision.

De León le da vida a Leonardo Santamaría en la nueva producción de TelevisaUnivision. “Yo creo que es el personaje que más me ha exigido como actor en cuanto a la concentración, emocionalmente. Si bien es cierto que no es el primer protagonista [que interpreto], es el más difícil que he hecho”, asegura el actor nacido en Texas.

Unas de las cosas que asegura tener en común con su personaje es que “ambos trabajamos diario para ser mejores personas y ser la mejor versión de nosotros mismos. Quiero pensar que mi personaje se ha acercado a su fe, él se acerca a Dios y a la Virgen, y en lo personal me ha pasado a mí. Yo trabajo todos los días para ser agradecido, para hablar con todas las personas de la misma manera, para que ellos vean que todos son valiosos…En mis ojos todos son valiosos, no importa si tienes dinero, si eres empresario, tus títulos para mí no importan sino lo que tienes adentro, y Leonardo es igual en ese sentido. Leonardo es un hombre exitoso, quiero pensar que también lo soy; quiere ser un hombre de familia, yo también lo soy…Tenemos muchas cosas en común, no todas pero sí muchas”.

Osvaldo de León está contento de compartir pantalla con Livia Brito

“Livia se ha demostrado como una compañera excepcional, muy profesional, muy disciplinada. Creo que del proyecto somos los más intensos en el gimnasio, el ejercicio y la alimentación. A veces veo que Livia termina su llamado casi al mismo tiempo que yo y le digo ‘¿vas a ir al gimnasio, ¿verdad?’, ‘sí’, ‘yo también’. Y estamos muertos y cansados. Ella se está empujando mucho. De pronto un día la vi supercansada y me acerqué y le dije ‘¿estás bien, necesitas algo?’. Luego un día me vio a mí muy cansado y me preguntó lo mismo. A veces llego y le digo ‘te voy a cambiar estos diálogos en esta escena’. A veces ella me hace lo mismo. Más que darme coraje que me va a cambiar lo que yo tenía mentalizado, me gusta porque siento que está defendiendo su personaje y todos los cambios que ella me pide son bastante lógicos. Vamos muy bien y creo que eso se va a notar en pantalla”, aseguró Osvaldo a People en Español.

Osvaldo de León tiene pareja y tres hijos



Osvaldo de León mantiene una relación sentimental con la actriz Victoria Camacho con quien tiene tres hijos.

Ellos se casaron en 2015 en Nueva York.

La pareja tiene tres hijos, dos de ellas son gemelas. Luego llegó su último hijo.