¿Por qué no está Raúl González en Despierta América?

El presentador Raúl González no está en Despierta América. Durante la última semana del mes de julio, el presentador venezolano ha estado ausente en el programa. Algo que preocupo a sus seguidores. “Raúl se te hecha de menos en el programa Despierta América”, comentó uno de sus seguidores en sus redes. Otro preguntó: “¿Cómo así….ya se retiró?”.

Así empezaron las preguntas ya que ninguno de los presentadores han mencionada nada sobre la ausencia de su compañero. Algunos temen que Raúl ha sido despedido.

!Que no cunda el pánico¡ Raúl Gonzáles se encuentra de vacaciones. Por lo que Migbelis Castellanos, la ganadora de Nuestra Belleza Latina y reportera de Enamorándonos, está en su lugar hasta que regrese Raúl de sus vacaciones.

Raúl González cumplió un sueño

Durante sus vacaciones Raúl hizo un gran anuncio. El presentador está muy feliz que su producto La Fórmula RG, ya está disponible en Amazon. “Los sueños se cumplen”, asegura Raúl.

La Fórmula RG es una cápsula que tiene ingredientes naturales que ayudan a quemar grasa y elevar los niveles de energía. Elementos como el jengibre, remolacha o betabel y el magnesio son beneficiosos para el organismo y te pueden ayudar a cumplir tu objetivo de perder peso y sentirte bien.

Raúl González y Emilio Estefan

Raúl aprovechó estos días para conversar con el productor cubano Emilio Estefan. “Quiero compartirles, que cada vez que tengo la oportunidad de conversar con este señor Emilio Estefan, me abre los ojos y la mente con ideas y proyectos, que a mí jamás me hubiesen pasado por la cabeza”, escribió Raúl en sus redes, junto a la foto que está posando junto al esposo de Gloria Estefan. “Este señor es un visionario, un hombre atrevido, valiente, que sólo ve el futuro. Nunca lo he escuchado hablar mal de nada ni de nadie. Gracias, Emilio, por compartir tu experiencia y tu sabiduría sin egoísmo alguno. Gracias por la humildad y por abrirme las puertas de tu estudio”.

Se podría decir que muy pronto veremos está conversación en Univision.