“Mira Quien Baila: La Revancha”: ¿Quiénes serán los jueces?

Luego de que se confirmara el regreso en el otoño del reality show “Mira Quien Baila: La Revancha”, confirmando la participación de ocho concursantes famosos, entre los cuales se destacan nombres como: Amara La Negra, Lis Vega, Sandra Itzel, Frida Sofía, entre otros, se transmitirá como ya es costumbre, todos los domingos.

De igual manera, Univisión confirmó que la actriz, presentadora de televisión y modelo venezolana Chiquinquira Delgado será la presentadora de la temporada número once y estará acompañada del cantautor y actor mexicano Mane de la Parra y la actriz y cantante mexicana Sherlyn González, quien estará detrás de escenario.

Pero, ¿quiénes serán los jueces encargados que calificarán a las estrellas que salgan a la pista de baile? Pues bien, TelevisaUnivision, ha dado a conocer por medio de un comunicado oficial, los nombres del jurado experto, bastante exigente, quien elegirá a la pareja ganadora que podrá ayudar a la respectiva fundación que represente.

El jurado está encabezado por la estrella de Broadway Bianca Marroquín, el bailarín Isaac Hernández y la actriz y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez.

TelevisaUnivision escribió:

“Univision anunció hoy que “Domingos en Familia” regresará recargado este otoño con un jurado experto para la próxima temporada de MIRA QUIÉN BAILA LA REVANCHA con la estrella de Broadway Bianca Marroquín, el aclamado bailarín de ballet Isaac Hernández y el triple- amenaza Roselyn Sánchez. El grupo estelar de jueces tiene la tarea de usar su experiencia para criticar, guiar e influir en los ocho participantes que lo dejarán todo en la pista de baile por una causa cercana a sus corazones”

Bianca Marroquín

De acuerdo con Univision, Bianca Marroquín es una actriz y bailarina mexicana quien en ediciones pasadas de “Mira Quien Baila” ya se ha desempeñado como jueza, debutando en el año 2010. Ella fue la primera actriz mexicana en obtener un papel protagónico en Broadway e interpretó a “Roxie Hart” en el musical “Chicago”.

De acuerdo con La Vibra, ella dijo:

“Me recuerdan quién soy, por qué hago lo que hago y mis comienzos, por eso me identifico perfectamente con ellos. También siento una gran responsabilidad de poder hacer un buen trabajo, de ayudarlos, y que les sirva lo que yo les pueda ofrecer y luego ver si aplican lo que les ofrezco a la siguiente semana es lo más gratificante, es mi misión, y es lo más bonito en lo que yo pueda ayudar a otro bailarín, a mejorar, a crecer un poquito y a que ellos mismos se sientan bien orgullosos del trabajo que traen cada semana”.

Isaac Hernández

El bailarín de ballet y actor mexicano Isaac Hernández, vuelve por segundo año consecutivo como juez de “Mira Quien Baila”, destacándose por ser el primer bailarín mexicano en presentarse en el escenario de la Ópera de París, de acuerdo con Univisión. Además, ha ganado reconocimientos como el Mejor Bailarín Masculino en los Prix Benois de la Danse en el 2018.

“Es muy especial poder convivir con estos artistas otra vez, ver su progreso, ver cómo el trabajo que hacen todas las semanas va rindiendo frutos en el fin de semana, ver cómo podemos ayudarles junto con todo el equipo de coreógrafos, de bailarines que tienen esta producción a que salgan de esta experiencia sintiéndose orgullosos y sintiendo una mejoría en sus en sus habilidades artísticas”, dijo Hernández, según La Vibra.

Roselyn Sánchez

Roselyn Sánchez regresa por segunda vez al podio de jueces de “Mira Quien Baila”. Ella es una reconocida actriz, cantante, y modelo puertorriqueña, quien se ha destacado por participar en diferentes producciones televisivas como la novela estadounidense ‘As the World Turns’ y la protagonista de la serie de televisión de FOX “Fantasy Island”. Además, ella fue Miss Puerto Rico “Petite” en 1993.

“Óyeme yo empecé los 4 años a bailar ballet, a mí me encanta la danza. Yo pienso que que es una extensión de mí no lo hice al nivel de Isaac o de o de Bianca que hicieron de la danza a una profesión. Yo me consideraba bailarina profesional en Puerto Rico porque a mí me pagaban cuando hacía cositas y fui parte del ballet del Teatro Municipal de San Juan, pero una vez que me voy de Puerto Rico mi vocación fue ser actriz y la danza quedó a un lado, pero me recuerda a mi época de ensayos interminables”, dijo Roselyn Sánchez, a Hola!

