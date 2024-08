Migbelis Castellanos está embarazada: ¿Quién es el novio de la presentadora?

A Migbelis Castellanos casi se le arruina la sorpresa de anunciar su embarazo en su programa Desiguales, de Univision. Pues resulta que su compañera del programa, Karina Banda, ya sospechaba algo porque había notado un cambio en Migbelis.“Me dijo: ‘Perdón, pero te iba a decir esto desde hace días, tú has estado muy rara, te la pasas durmiendo y yo ayer noté que las bubis [los senos] las tienes más grandes que nunca, ¿estás segura de que no estas embarazada?’”, compartió Castellanos, quien mantenía se embarazo en secreto para dar la buena noticia a sus compañeras en vivo en el programa de este viernes 17 de agosto. “[Yo le dije:] ‘Ay no pues no creo, ya vi mi periodo, me haré una prueba, pero es que no estoy haciendo dieta’”.

Migeblis se enteró que estaba embarazada cuando tenía cuatro semanas de gestación. La presentadora venezolana y su novio, el empresario neoyorquino Jason Unanue decidieron guardar el secreto hasta cuando cumpliera tres meses de gestación. Así que ahora que tiene tres meses dicidierón hacer el gran anuncio. “Mis papás están felices. La familia de él también. Esto es una bendición de Dios y un milagro de la vida. Soy muy afortunada de tener a un excelente hombre a mi lado, con quien estoy construyendo una hermosa familia”, dijo Migbelis en Desiguales.

El bebé de la pareja está programado para nacer en marzo.

¿Quién es el novio de la presentadora? ¿Cómo se conocieron?

El novio de Migbelis se llama Jason Unanue. Él es un exitoso empresario que trabaja en Goya Foods, en el desarrollo de la marca, el empaquetado y la venta.

Migbelis y Jason se conocieron hace un año y medio en un evento privado en Nueva York. “Yo sabía que él era the one [el indicado]; cuando vi a ese muchacho de espalda, con cabello rizado, vestido de saco y corbata y con una cerveza en la mano, me pareció lo más sexy del mundo. Aunque un día se lo compartí a Rodner Figueroa y me dijo que le parecía lo más naco”, recordó la ex Miss Venezuela entre risas en entrevista con People en Español. “Pregunté quién era el muchacho de rizos y gracias a preguntar por los rizos, ahora es el padre de mi hijo”.

El amor fue a primera vista para la ganadora de Nuestra Belleza Latina. “Lo primero que pensé cuando vi a mi novio el día que lo conocí es ‘este hombre es mío’, yo no sé, bueno lo dije en inglés: ‘This is my man!’…Además de los rulos, lo que más me llamó la atención de mi novio es que estaba vestido bien elegante: con un saco, con una corbata, su camisa blanca por dentro, un saco negro y estaba tomándose una cerveza, y a mí eso me pareció sexy, como no sé, como ‘malo’ y me gustó”, reveló. “Lo vi de lejos en un cóctel y pregunté por él y dije ‘¿quién es el chico de rulo, de rizo?’. Y me lo mandaron a llamar y me dio mucha vergüenza, y ya luego ahí empezamos a conversar”.

Desde que lo conoció se sintió muy cómoda con él. “La conversación que tuve con él la primera vez que lo vi es de esas conversaciones que tú dices ‘como que me siento como en casa’, ‘¿será que así es como se siente el verdadero amor?’. Y pues sí, así se siente”, afirmó Migbelis. “Fue muy lindo, creo que fue muy linda la manera que nos conocimos, fue muy genuino también. No hubo intermediarios. No hubo aplicaciones de cita, en las que estuve por mucho tiempo también”.

Migbelis fue quien dio el primer paso para verlo otra vez. “El lugar donde nos conocimos fue una gala, y yo estaba sentada a su lado, después también me lo sentaron a un lado y yo agarré su teléfono y le puse mi número de teléfono y mi nombre yo misma. Me guardé en su teléfono para que me escribiera”, contó entre risas.

Ahora un año y medio después, la pareja anuncia que van a convertirse en padres.