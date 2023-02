Migbelis Castellano revela como bajo de peso sin dieta

Migbelis Castellano cumplirá sueño de animar el backstge de Premio Lo Nuestro el próximo 23 de febrero. “Estoy feliz y estoy muy orgullosa”, dijo Migbelis, quien es la reportera de backstage de Enamorándonos (UniMás). “Me tengo que dar mi mérito también, porque he tenido mucha paciencia en todo este camino”.

Uno que empezó cuando ganó Nuestra Belleza Latina en 2018. En ese entonces, Migbelis entró a la competencia con algunas libras de más. Pero hoy luce una figura más delgada. A lo que muchos quieren saber su secreto ya que ha bajado de peso. “Yo bajé un montonón de libras, para no ponerle número”, reveló Migbelis a Mezcalent. “Desde hace unos meses decidí regresar a la corrida, prepararme mejor para correr el medio maratón, mejorar mis números, mi tiempo de corrida. Todo te lleva a un resultado como es, perder peso y estar un poco más fit”.

Y agregó: “Dejé… bueno, esto sí lo voy a decir, lo voy a decir, es muy clave e importante… ¡ya no tomo tanto vino como antes! ¡jajaja! Es que me gusta mucho el vino tinto, entonces a mitad de semana siempre me voy a casa de una amiga y me tomo una copita y después otra copita y otra; entonces tuve que regularlo”.

Migbelis no asegura que no hace dietas, pero sí ayuna. “No me restrinjo de nada, porque dietas no puedo hacer, nunca he podido hacer dietas. A mí que me dicen que no me puedo comer un arrocito blanco y eso es lo primero que voy a querer ir a comer. Tengo un ayuno de catorce horas ahora, pero lo empecé con dieciocho”, dijo Migbelis. “Simplemente, es utilizar toda la reserva de energía, toda la reserva de grasa que tiene tu cuerpo como fuente de energía, por un lapso más amplio del día que esté despierta y la ventana de comida muy corta…Mi horario de ayuno tiene que ser empezando desde muy tarde, porque a mí me gusta cenar rico y cenar en restaurantes y salir, entonces yo empiezo a contar desde media noche y rompo ayuno durante el día más tarde, cuatro de la tarde, cuando sea bien tarde”.