Mario Morán: Se le a presentado Pedro Infante en momentos difíciles

El actor mexicano Mario Morán interpreta a Pedro Infante en la nueva serie Se llamaba Pedro Infante, que empieza a transmitir por ViX a partir del 1 de diciembre.

Durante una entrevista con Mezcal TV, Morán reveló que durante las grabaciones de la serie sobre la vida del ídolo, enfrentó uno de los años más difíciles de su vida tras la enfermedad y fallecimiento de su mamá. Morán sabía que su mamá no alcanzaría ver a ver la serie, y por eso grabó un tema de Pedro Infante. “Grabé una canción para que la escuchara porque yo sabía que no iba a alcanzar a verlo”.

Morán asegura que Pedro Infante le ayudo a seguir adelante tras la muerte de su madre. “Pedro Infante es mi salvavidas porque perdí a mi madre en medio de todo este gran viaje. Fue un año bastante complicado para mí, fue la peor experiencia de mi vida perder a mi madre. No nada más fue su muerte, sino todo un año viviendo en el FUCAM en medio de fentanilos, morfinas y más bolas y bolas que salían, y finalmente despedirla”.

“Creo que eso fue lo más retador, poder poner al servicio de la ficción este dolor y entender a Pedro, que detrás de este gran hombre, generoso, encantador, pues lo albergaba un gran dolor y ya que lo hice, pude entender por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo”.

Pedro Infante se le presenta con su música a Mario Morán

Morán también se reunió con un coach que maneja una nueva técnica que aplica la astrología a la actuación.”Ella hizo su propia técnica que se llama astro-actoral. Es aplicar la astrología a la actuación, entonces analizamos la carta natal de Pedro junto a mi carta natal, hicimos meditaciones profundas para entender desde sus huesos, su sangre, sus órganos y no te puedo decir que lo he visto, pero se hace presente…Por ejemplo, hace rato que venía en la camioneta para acá en la radio se puso ‘Cien Años’, entonces digo, ¿cuáles son las probabilidades, no?”

“Cuando yo estaba en el hospital con mi mamá salía a compararle un jugo o algo así y el señor tenía ‘Amorcito Corazón’, y cositas así, que normalmente yo en mi vida no me topaba con esas situaciones y se hacía presente. Yo sentía que me daba la bienvenida para poder interpretarlo a él”, concluyó Morán.