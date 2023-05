¿Alejandra Espinoza está embarazada?: Este look de cuero levanta rumores

Alejandra Espinoza es una de las famosas latinas que guarda una relación estrecha con sus fieles seguidores, a través de redes sociales, donde constantemente comparte fotografías y videos de su vida cotidiana, que ponen a hablar a sus fans.

Y esta vez, la primera reina del reality show Nuestra Belleza Latina, compartió en su Instagram una fotografía en la que lució muy guapa, con un look de minifalda en cuero y un top del mismo color, pero más allá de la belleza del modelito, fans de la mexicana le preguntaron abiertamente si está en la dulce espera, nuevamente.

“✨🪐💫 Aprender a volar, exige caerse.🪐⭐️✨”, fue el comentario con el que la exreina de belleza acompañó la publicación de la comentada foto, pero cibernautas que revisaron detalladamente la imagen, coincidieron en que a la conductora de televisión se le dibujaba una incipienta pancita.

“Se ve que tiene una aceituna, esta embarazada? 😮”, “soy yo, o me da la impresión que tiene pancita de embarazo?”, “es efecto de la foto o está embarazada?”, “Algo tiene en su estómago”, “no es pos ser chismosa, pero tiene panza”, fueron algunas de las reacciones que generó la imagen de la comunicadora, que pronto superó los 26,000 “likes”.

Alejandra Espinoza confesó que perdió tres embarazos La conductora de Nuestra Belleza Latina, hizo una triste declaración a Tv y Novelas por la que no ha podido ser madre.

“Yo se que vos ya lo sabes. Pero te ves increíble. Que look más sensacional”, “Cuerpo divino, mucho trabajo, el vestuario divino, los lentes los quiero jajja el pelo perfecto osea todo lindo”, “Estas muy linda pero muy delgada cuidate .Tan delgada no es muy bueno” y “Bella como siempre bendiciones 💕💕💕👍”, dijeron otros admiradores de la tambien actriz.

Hasta el momento Alejandra Espinoza, quien solo tiene un hijo, Mateo, de 8 años, producto de su matrimonio con el coreógrafo Aníbal Marrero, no se ha referido a los comentarios y no ha confirmado ni desmentido que haya un bebé en camino.

Hace unos días, la querida y simpática exreina de Univisión, quien estuvo de paseo en la ciudad de Nueva York, aprovechó su visita a la Gran Manzana para dedicar un bello mensaje a su único hijo.

“Este hermoso ser desde hace 8 años vino a iluminar mi vida, convirtiéndose en mi fuerza, mi motor y mi batería 🔋.Soy muy bendecida de tenerte @matteomarrero eres un millón de cosas mas de las que imaginaba. Llevas mis emociones y sentimientos a otro nivel”, comentó Alejandra, tras compartir un video al lado de su bello retoño.

Alejandra Espinoza llora al recordar cuánto luchó para ser madre Volver a ver las fotografías de su embarazo, provoca sentimientos encontrados en la presentadora. Aunque Alejandra Espinoza tuvo que enfrentar la pérdida de varios bebés, el milagro se hizo realidad y ahora es la orgullosa madre de Matteo, de tres años.

Alejandra ha sido muy sincera sobre su vida privada, y en varias ocasiones ha revelado que aunque ha querido darle un hermanito a su hijo, ha sufrido varias pérdidas.

En una entrevista con Univisión, se sinceró y dijo: “Mateo nos ha traído mucha luz, nos ha dado mucha vida y yo quisiera tener seis niños. Mateo muere por tener un hermanito, siempre que vamos a algún lugar me dice: ¿mami, ya viene mi hermanito?. Hace dos años, yo volví a embarazarme y lo volvía perder. Pero, no pasa nada… hay que seguir intentando. Entiendo que los tiempos de Dios son perfectos y Mateo a mí me llegó en un momento perfecto”, dijo la mexicana, quien ha perdido tres bebés.