¿Por qué Lili Estefan no está en El Gordo y la Flaca?

Raúl de Molina ha estado esta semana animando El Gordo y la Flaca junto a Tanya Charry y Karina Banda. Por lo que se encendieron las alarmas de lo que podría estar pasando con Lili Estefan porque ya lleva varios días ausente. Por lo que El Gordo tuvo que revelar las razones de la ausencia de su compañera. “Tanya me acompaña porque, como ustedes saben Lili no ha estado, está con unas alergias en su casa y parece que este viernes regresa”, reveló El Gordo sobre su compañera no puede maquillarse o ponerse polvo en la piel o en la cara.

Se esperaba que Lili regresará este viernes a El Gordo y la Flaca, pero no fue así. Univision tuvo que correr a buscar una suplente y Tanya estuvo dispuesta en tomar el rol.

Al menos se sabe que la alergia que tiene Lili no es grave, es en la piel, especialmente en la cara, lo que no le habría permitido la posibilidad de maquillarse para estar frente a las cámaras.

El sitio de Las Top News informó que “unas de las recomendaciones médicas que habría recibido, habría sido justamente esta nada de polvos, cremas o cualquier tipo de maquillaje que irrite más la piel, por lo que le tocó quedarse en su casita, cuidarse, tomar sus antialérgicos, y espera que la piel se desinflame, se diluyan las irritaciones, zonas rojas, para después regresar”.

Ahora se espera que La Flaca regrese la próxima semana a El Gordo y la Flaca. Si no es así, Raúl de Molina estará muy acompañado de Tanya Charry, Clarissa Molina y Karina Banda.

Cabe mencionar que El Gordo y la Flaca (Univision) se encuentra festejando 25 años al aire.