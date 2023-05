Karina Banda llora al recordar que buscaba monedas para comer

Karina Banda se quitó el maquillaje y se sentó con Jomari Goyso para hablar de su vida en “Más Moda, Menos Filtro”. La presentadora de TV reveló varios detalles personales en el segmento que presenta el español en Univision. La presentadora de 34 años compartió uno de los momentos más difíciles que vivió de niña junto a sus padres y cuatro hermanos.

Ella comenzó contando que cuando era niña nunca se imaginó que iba a llegar profesionalmente al momento que se encuentra viviendo en este momento. Banda es la presentadora del nuevo programa La Isla de Enamorándonos, que transmite por ViX.

Gomari: ¿Siempre te imaginaste a donde estas ahora, de pequeña?

Karina: No. Si me visualizaba trabajando en la tele pero jamas me visualice viviendo en Estados Unidos y trabajando en una cadena nacional.

Gomari: ¿De pequeña soñabas con ser reina de belleza?

Karina: Sí. Me acuerdo cuando estaba chiquita, en un canal de televisión infantil había un concurso que se llamaba la niña frutier -una marca de jugos- y yo sufrí tanto porque yo quería ir a participar a la niña frutier pero mis papás no tenían dinero para comprarme un vestido para ir a la niña frutier y nunca fui.

Gomari: ¿Eras consiente que tus papás no podían?

Karina: Súper consiente. Me acuerdo…mi mamá pidiéndonos que le ayudáramos a bucar monedas para completar dinero para ir a comprar algo a la tienda. Sabes que pasa. Que para mis papás, su prioridad fue nuestra educación. Somos cuatro hijos. Todos íbamos a una escuela privada. Mi papá se gastaba hasta su último centavo para pagarnos una escuela privada porque decía que era la mejor herencia que nos podía dejar. Pero me encanto como lo viví. Mis papás son el ejemplo más grande de superación y gracias a eso aprendí a trabajar y me encanta trabajar. No me veo sin trabajar.

Jomari le preguntó sobre los planes de tener hijos con su esposo Carlos Ponce. “Lo que está pasando es que Karina está esperando el momento perfecto. Yo sé, ya me lo han dicho muchas personas, que ese momento perfecto no existe…espero no arrepentirme con lo que voy a decir pero creo que si no tengo hijos, igual estaría bien. Pero si tengo miedo que el día que quiera ya no pueda”, cuenta Karina. “Carlos tiene 50 años, y es él quien me apura. Me dice: ‘yo no quiero ser abuelo antes de ser papá”.