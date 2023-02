Karina Banda está de luto: ¿Quién se le murió a la presentadora de televisión?

Karina Banda vive un difícil momento en el ámbito personal tras darse a conocer que sufrió la inesperada pérdida de uno de sus familiares más queridos. La estrella de UniMás informó la desafortunada noticia a través de su perfil oficial de Instagram.

Banda se encuentra de luto por la muerte de su abuelo, quien falleció en su natal México: “Descansa en paz, abuelo. Siempre vivirás en nosotros”, dijo la estrella de origen mexicano en la red social de Instagram.

“Justo hace un mes fui a verte, me negué a decir y pensar que iba a despedirme de ti, pero hoy sé que fue la última vez que pude verte y abrazarte. Lo último que te escuché decirme fue: ‘Te amo con todo mi corazón’ y con eso me voy a quedar toda mi vida. Te amo también con todo mi corazón”, puntualizó la esposa de Carlos Ponce en su publicación de Instagram.

De acuerdo con información reseñada por Univision, el abuelo de Karina Banda falleció durante el 17 de febrero en la ciudad de Monterrey después de sufrir complicaciones de salud.

Banda, quien actualmente reside en Argentina mientras filma un reality show para Univision, recientemente viajó a Monterrey para visitar a su abuelo por su delicado estado de salud.

“Justo antes de venir aquí me fui a Monterrey a visitar a mi abuelito que está muy enfermito. Todos los días le hablo por videollamada, pero ya se la pasa dormido, entonces ya no he podido saludarlo”, dijo la conductora de televisión en una transmisión en vivo en la plataforma de Facebook.

Karina Banda anteriormente dio a conocer que no perdía la esperanza de ver completamente recuperado a su abuelo en medio del delicado estado de salud que estaba viviendo.

“Yo confío en Dios en que voy a terminar este proyecto y voy a poder ir y verlo otra vez. No quiero decir que fui a despedirme porque sé que voy a volverlo a ver, pero sí, está muy enfermito. Estoy tratando de concentrarme mucho en el proyecto, ser positiva y echarle muchas ganas porque quiero que mi abuelito esté muy orgulloso de mí”, dijo Banda en su transmisión en Facebook.

La presentadora de televisión no podrá viajar a México para acompañar a su familia en los servicios conmemorativos de su abuelo, esto debido a que debe concluir las grabaciones en Argentina del nuevo reality show de Univision.

Karina Banda se encuentra en la cúspide de su carrera artística después de haber salido del show “Enamorándonos” de UniMás. La estrella mexicana recientemente estuvo viviendo por varios meses en Turquía mientras filmaba el show “Enamorándonos La Isla”.

Tras concluir las grabaciones de “Enamorándonos La Isla”, Banda viajó a Argentina para iniciar las grabaciones del nuevo reality show de Univision que tentativamente podría llamarse “El Hotel de los Famosos”.

“Enamorándonos La Isla” y “El Hotel de Los Famosos”, tienen previsto ser transmitidos a través de las plataformas de UniMás y ViX+, pero Univision aún no ha brindado información detallada al respecto.