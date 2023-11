Julián Gil revela que fue diagnosticado nuevamente con cáncer de piel

“¡Volvió el cáncer!”, ese fue el mensaje que publicó en un video a través de sus redes sociales este 28 de noviembre de 2023 el actor de origen argentino, Julián Gil.

Junto a su novia Valeria Marín y en una camilla vestido con una bata quirúrgica, el actor de 53 años informó a sus seguidores que estaba listo para entrar nuevamente a cirugía para retirar la piel afectada.

“Aquí otra vez con la doctora oncológica, aquí mi cáncer anterior, y tuve otra aparición, así que hoy me voy a tener que operar otra vez porque volvió el cáncer”, expresó con calma y serenidad. “Aquí tengo a mi enfermera”, expresó el actor. “Todo va a salir perfecto”, indicó ella, de acuerdo con la revista People.

Su médica, a quien Julián se refirió como su ángel, la doctora Gisela Montoya explicó en el mismo video que debido a la alta radiación solar a la que se expuso Julián Gil cuando era joven, desarrollo un cáncer de piel, enfatizando en que esta vez era un cáncer totalmente diferente al que tuvo hace dos años atrás.

“Hace muchos años tuviste mucha exposición solar en el tórax… Estuviste en camas de bronceado y detectamos un cáncer de piel hace como dos años. Ahora hay que estar vigilándote porque eso puede presentarse otra vez por tanta radiación solar. No volvió (el cáncer) porque el que te quitamos ya no regresó, pero apareció otro y por eso te estoy revisando cada 6 meses todo el cuerpo para estar detectando porque tienes un riesgo alto de que aparezca un nuevo cáncer de piel”, señaló la especialista.

Julián Gil y su lucha contra el cáncer de piel

Informa Univision que en mayo de 2022, Julián Gil reveló a sus seguidores que dos años atrás había sido diagnosticado con cáncer de piel, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía para extirparle “un lunarcito con un poquito de relieve” que tenía en el pecho.

De acuerdo con el actor, la causa de su cáncer de piel se debe al “exceso de sol” al que estuvo expuesto en su natal Puerto Rico, pues nunca tomó la precaución de utilizar protector solar.

“Los que me conocen saben que desde Puerto Rico siempre abusé muchísimo del sol, mucho, mucho. Yo siempre quería estar negro, achicharrado y era de los que me ponía aceite de bebé para tomar sol y me ponía patas pa’ arriba (…) Yo me creía el superhéroe y a mí no me va a dar”, confesó en un video que publicó en Facebook.

“Así que no tomen sol, o tomen usando protector, bloqueador y demás (…) Cuando vean un lunarcito, alguna manchita, algo que les preocupe, como que rara, pues vayan, chéquense porque la verdad es que nada es más importante que la salud”, finalizó.

Compañeros y amigos se solidarizan con Julián

La publicación “Gracias a todos por la buena vibra #fuckcancer” cuenta con mensajes de amigos y colegas como Jaime Mayol, Laura Carmine, Zuleyka Rivera, Don Francisco, Karla Monroig, Mane de la Parra entre muchos otros, con deseos de salud y pronta recuperación.

“No sé qué pasa pero estoy acá para vos. Con todo mi amor y solidaridad”, le escribió Lorena Meritano.

“¡Que todo salga bien querido Amigo! Toda la buena vibra del mundo”, añadió Sebastián Rulli. “Mi abrazo a la distancia y que salgas pronto de esta prueba… Has salido de muchas, y eres un gran guerrero. Todos te mandamos mucha energía”, le compartió Don Francisco.

