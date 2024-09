Jorge Ramos se va de Univision después de 40 años: ¿Qué pasó?

Aunque no lo creas Jorge Ramos estaría contando los días para su salida de Univision. El periodista mexicano de 66 años que ha estado en dicha cadena por 40 años no renovará su contrato con Univision. La cadena anunció este lunes 9 de septiembre que ha llegado a un acuerdo con el periodista para no renovar su contrato que termina a finales del año. “Esto no es un adiós. Continuaré presentando Noticiero Univision hasta diciembre, y después compartiré mis planes profesionales. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas en Univision y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo sólido a lo largo de los años”, dijo Ramos a través de un comunicdo.

Ramos dejará su rol como copresentador de Noticiero Univision a fines del año, luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Sin duda, Ramos es uno de los periodistas más respetados de Estados Unidos. Su distinguida carrera, que abarca 40 extraordinarios años en Univision, 38 de ellos como copresentador de Noticiero Univision, deja una marca indeleble en el periodismo hispano.

También reportó desde la zona cero, donde cayeron las Torres Gemelas en 2001.

Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision, dijo: “Quiero expresar mi respeto y gratitud a Jorge Ramos y todo lo que ha hecho por Univision y la creciente comunidad a la que servimos todos los días. De cara al 2025 y más allá, nuestro talentoso equipo está bien preparado para continuar la tradición de excelencia periodística que siempre ha definido a Noticiero Univision.”

A lo largo de su trayectoria como conductor, ha cubierto cinco guerras: la guerra civil de El Salvador, la guerra del Golfo, la guerra de Kosovo, la guerra de Afganistán y la guerra de Irak.

Ramos ha entrevistado a diversos políticos, entre ellos: Al Gore, Alan García, Alejandro Toledo, Álvaro Uribe, Andrés Manuel López Obrador, Andrés Pastrana, Barack Obama, Bill Clinton, Carlos Menem, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Ernesto Samper, Evo Morales, Felipe Calderón, Fidel Castro, George W. Bush, Hillary Clinton, Hipólito Mejía, Hugo Chávez, John McCain, Lucio Gutiérrez, Mauricio Funes, Marcelo Ebrard, Ollanta Humala, Rafael Correa, subcomandante Marcos, Ted Cruz, Vicente Fox, Donald Trump y Nicolás Maduro. Además ha entrevistado a destacados escritores, como Carlos Fuentes, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa y Octavio Paz.

Abajo puedes ver cuando Ramos entrevistó a Fidel Castro en 1991. Cuando se escabulló entre la seguridad del comandante para obtener algunas declaraciones.

Play

Ramos se convirtió en la cara de Univision. Ahora con su salida se cierra un capítulo en la historia del periodismo hispano en Estados Unidos.