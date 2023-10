Jorge Bernal firma con Univision: Conozca el programa que presentará

Después de un año de haber salido de Telemundo, Jorge Bernal regresa a la televisión. El conductor firmó contrato con Univision.

Este jueves 5 de octubre, Bernal estrena programa junto a Clarissa Molina y Karina Banda. El trío animarán el nuevo programa Dímelo Ya, que transmitirá todos los jueves a las 7 p.m. hora del Este, por el servicio de streaming ViX. Los chicos hablaron sobre este proyecto con People en Español.

Jorge Bernal nunca había trabajado con Univision

“Nunca había pisado Univision. Una vez en el 96 hice una notita para Control y estoy feliz, [tengo una] ansiedad rica”, dijo Bernal a la publicación. “Estoy segura que Clari y Kari también se sienten así. Estoy contento y agradecido con Clari, Karina, con los fanáticos y con Univision, que me haya elegido para ser parte de su familia”.

¿Cómo fue que te llegó la propuesta?

BERNAL: Las cosas son muy secretas. Recibo una llamada de que hay un casting para un programa que no tiene nombre, y me encuentro en el cuarto de maquillaje a Clari y a Karina. A ellas no les dijeron nada que yo iba estar presente, no sabíamos nada del programa y eso fue en abril, hasta unas semanas atrás, [que tuve] una llamada.

¿Cómo ha sido trabajar con Jorge chicas?

Clarissa Molina dice que se ríe tanto con Bernal que hasta “Necesito botox porque es muy divertido”.

KARINA BANDA: “Jorge además que es muy chistoso, es muy profesional y es la fórmula perfecta. De nada te sirve que sea muy divertido y no sea profesional. Nos sentimos súperafortunadas de trabajar con alguien tan profesional en la industria. Se acopla a lo que le pongan”.

MOLINA: “Es un placer trabajar con Jorge, cuando supe que era él, dije: ‘Wow’. Él es muy creativo, el no es un script, él es así. Hubo otras personas [en el casting] pero [somos] una tripleta perfecta. Karina es una mujer preparada, trae otro sazón a la mesa. De ambos voy a aprender muchísimo, voy a absorber cosas de cada uno”.

BERNAL: “De igual manera me siento con ellas. Una de las cosas más importantes de cosechar éxito en la televisión a veces no es tanto ni el contenido, ni el nombre del programa, si no la química dentro del programa, una novela o una serie, tú notas cuando hay química”.

Más sobre “Dímelo Ya”

El programa Dímelo Ya tendrá diferentes secciones. El programa presentará contenido variado desde belleza, tecnología, comida y cosas de casa. “Siento que es un lugar en donde además de que se van a entretener van a aprender y qué gran oportunidad es ver a un programa entretenido y que te va a dejar algo”, dijo Banda a la publicación.

Bernal agregó lo siguiente: “Lo bueno de este programa es que cada uno es experto en algo. Cada cual tiene su rol y su experiencia y conocimiento. Vamos a hablar y chismear y entretenernos. Realmente va a ser un programa nunca antes visto en lo que es la televisión”.

Dímelo Ya tendrá invitados como expertos de cómo organizar tu casa, de alimentación y hasta cantantes. Además se tocarán temas trending. “No es el típico segmento de alimentación y nutrición, vas a ver qué es lo que está pasando en las redes”, agregó Banda.