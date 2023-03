Jomari Goyso cuestiona productos para alisar el cabello: ¿Qué problemas causa en la salud?

Jomari Goyso es uno de los animadores más polémicos de Univisión y vemos que el presentador español no tiene miedo en defender su punto de vista ante cualquier debate y también es muy tenaz a la hora de dar sus comentarios en el segmento “Sin rollos” del matutino Despierta América pero ahora decide hacer una advertencia a los seguidores que utilizan productos para alisar el cabello.

¿COMÓ MEJORAR EL ASPECTO DE TU PELO? Les engañaron y les dijeron que su pelo es malo, es feo, es muy rizado… Y al cambiarlo, ustedes perdieron. El reto siempre es HIDRATAR el pelo. La gente quiere el resultado, pero no quiere el sacrificio; y, primas, somos nuestra inversión, somos el tiempo que nos dedicamos. MI TIENDA ONLINE: liabyjomarigoyso.com ¡Sígueme en otras… 2022-08-16T23:07:32Z

Jomari Goyso es estilista, asesor de imagen y presentador con amplia carrera en la televisión hispana, el cual no necesita aprobación al momento de comentar lo que piensa basado en argumentos. Es por eso, que en su cuenta de Instagram decidió compartir con sus más de dos millones de seguidores una noticia sobre los daños colaterales que dejan los productos químicos para alisar el cabello además de dar un mensaje de aceptación y cambio de estándares de belleza.

Jomari Goyso hace una advertencia sobre los productos para alisar el cabello además de invitar a la reflexión

Jomari Goyso siempre ha buscado espacios para reflexionar y cambiar estigmas y sus redes sociales no han sido la excepción es por eso que utiliza su espacio para leer una noticia sobre los productos químicos para alisar el cabello los cuales aumentan el riego de cáncer uterino y las mas afectadas son las mujeres de color debido a que utilizan distintos métodos para alisar el cabello y dichos productos están compuestos por sustancias químicas que alteran las hormonas. “Un nuevo estudio relaciona los productos químicos para laciar el cabello con un mayor riesgo de cáncer uterino, ¿merece la pena poner en riesgo nuestra salud, por cambiar, por transformar, nuestra belleza?”, preguntó.

El presentador también utilizó este espacio para asegurar que el cabello risado “no gusta” porque así nos lo han dejado y ver mas bien hay maneras de tratarlos muy distintos al cabello liso “Es fácil, siempre han romantizado el pelo liso, que es bonito, que brilla, que es fácil de peinar, de llevar, de tratar y, sin embargo, el estigma que le han puesto siempre al pelo rizado al pelo afro: que echa humo, que es arañado, no gusta. Las princesas nunca tenían el pelo rizado, siempre tenían el pelo liso. Ahora sabemos que el pelo rizado si lo tratas queda bonito, que no se peina como si fuera un pelo liso, que tiene su forma de peinar, que hay diferentes peinados que se ven bonitos, que si eres blanquita de ojos claros y tienes el pelo afro también es bonito, no te lo tienes por qué alisar”.

“El otro día encontré algo que apunté: ‘cuestionar nuestras creencias más arraigadas requiere de mucho coraje porque implica que hay que aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida y en muchas cosas hemos estado equivocados toda la vida. En los conceptos de belleza hemos estado equivocados toda la vida, en lo que le decimos a nuestros nietos, sobrinos, primos sobre lo que es bonito y es feo hemos estado equivocados toda la vida, sobre todo en el concepto de belleza, en lo que es bello y en lo que no es bello, en lo que es bonito y lo que no es bonito. Todo es bello y todo es diferente”.

Jomari Goyso quiere modificar el concepto de belleza y vemos que en su cuenta de Instagram siempre trata de llevar un mensaje de inclusión y positivos a sus seguidores, además de alzar su voz por las buenas causas utilizando el don de la palabra a su favor para cambiar conceptos y paradigmas de lo que es aceptable o no en la belleza, pero su principal mensaje es la aceptación y el amor propio.