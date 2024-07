Irina Baeva asegura que no formó parte del anuncio de su separación con Gabriel Soto

El pasado 16 de julio, Gabriel Soto envió un comunicado a través de sus redes sociales anunciando su separación con Irina Baeva, después de cinco años de relación. Lo curioso fue que el comunicado fue redactado como si fueron ambos que lo habían escrito y hasta estaba firmado por Irina Baeva. “A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, se lee en el comunicado.

Pero Baeva nunca publicó este comunicado en sus redes y el único que lo hizo fue Soto. Ahora la actriz rusa asegura que ella no sabía del anuncio de su separación. “El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí”, dijo Baeva en entrevista con Hola!. La actriz asegura que para ella fue una sorpresa que se diera a conocer una separación entre ella y Gabriel Soto, pues días antes seguían siendo pareja. “Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a eso, estábamos juntos”, expresó Baeva.

Irina Baeva aclara que ella nunca fue infiel a Gabriel Soto

Irina Baeva asegura que ella nunca fue infiel a Gabriel Soto. Ella afirma que jamás ha engañado a sus parejas, pues se compromete al cien con ellas. “Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja, no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe, no hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia, jamás la hubo”, comentó a Hola.

Reacción del público

Los internautas reaccionan a las palabras de Irina Baeva sobre su separación de Gabriel Soto.

“Geraldine Bazán debe estar sentada 🪑 desde la grada viendo el karma hacer su trabajo 🙆🏻‍♀️😂 lo que mal se empieza mal termina mamita!!”.

“Ah pero si puedes ver a un casado”.

“Ok cuando tu tienes pareja no mira a otros … pero si no tienes puedes mirarle los maridos de otras… ok te entendí perfectamente”.