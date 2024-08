Los rumores de que Irina Baeva maltrató a las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán siguen dando vueltas en las redes. Hasta se dice que supuestamente esa fue la razón por la que terminaron después de estar cinco años juntos. Ya cansado de esta ola de acusaciones, Gabriel Soto decidió salir a dar su versión de la historia y desmentir categóricamente lo que se ha dicho en contra de Irina Baeva.“Por supuesto que no, por supuesto que no”, declaró el actor mexicano de 49 años a Despierta América. “También, a ver, somos gente adulta, inteligente, y jamás permitiríamos violencia. No de ninguna manera”.

También reveló que para enfrentar este proceso sentimental, ambos fueron a terapia. Todavía continúan la terapia pero cada cual por su lado. “Desde antes ya hasta estábamos tomando una terapia y cada uno va a continuar su proceso”, compartió Soto.

En estos momentos Soto se mantiene bien acompañado compartiendo con sus familiares. “Siempre es un alivio al corazón, un aliciente al alma, sin duda alguna, estar con mis hijas antes que nada, con mi familia, mis primos, mis tíos”, contó el protagonista de Vencer la culpa.

Aunque no lo creas, Soto incluye a su ex esposa Geraldine Bazán y su ex suegra, entre su grupo de apoyo. “Es la mamá de mis hijas y su abuela, y finalmente vamos a estar, pues, apoyándonos por el bienestar de ellas”, dijo Soto.

¿Irina Baeva demandará a Gabriel Soto?

Ahora los medios reportan que Irina Baeva podría demandar a Gabriel Soto por pensión tras haber vivido cinco años juntos. Según la ley, después de dos años de vida en común. Los medios le preguntaron sobre el tema a Soto y este dijo que “la verdad es que este punto no se ha tocado. Estamos en un proceso que no queremos hablar de esos temas, estamos en un proceso sentimental más que nada”.