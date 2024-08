Gran incendio en mansión de Marc Anthony: ¿Qué pasó?

Este jueves se produjo un gran incendio en la mansión de Marc Anthony en el Casa de Campo, ubicada en República Dominicana. Las imágenes del incendio empezaron a dar vueltas en las redes este jueves. En el video se ve cómo los bomberos intentan controlar el incendio. También se ve como las llamas arrasan con la propiedad y el intenso humo elevándose hacia el cielo. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio y se desconoce si hay heridos.

Marc y su esposa Nadia Ferreira suelen pasar tiempo en esta mansión, disfrutando de la tranquilidad de la zona. El salsero compró esta villa en 2014 tras casarse con la modelo venezolana Shannon de Lima.

La propiedad es lujosa, cuenta con una casa principal, múltiples pabellones, bungalows y cabañas para invitados, una playa artificial y lujosas habitaciones y baños. Además tiene la capacidad para 24 huéspedes, 2 piscinas, una sala de cine, bar, salas de masajes y un espacio de juegos.

Las redes sociales reaccionan

“Aunque sean millonarios es triste perder sus cosas 🙌”

“Así sea millonario o no es algo malo y triste que se le dañe su propiedad, eso como los activistas dañaron la mansión de Messi yo no veo XQ eso no es activismo eso es vamdolismo”.

“Dios mío, no tan solo los millones que perdió, también da pena las historias que quizás tenía esa villa para el 😢😢”.

“Son millonarios y aparte tienen el seguro… de que se afligen”

“Como sea fue comprada con sudor de su trabajo. Es una pérdida”.

El yate Marc Anthony que destruido en un voraz incendio en 2019

En 2019, el yate de Marc Anthony que destruido en un voraz incendio en diciembre de 2019. El yate de 120 pies se incendió en un puerto deportivo de Miami.

Miami Fire Rescue recibió una llamada de que el yate se estaba quemando alrededor de las 7:30 p.m y más de 40 bomberos necesitaron dos horas para extinguir el incendio cuando el yate volcó, informó CNN en ese entonces.

Afortunadamente el cantante no estaba a bordo cuando el barco se incendió y que toda la tripulación estaba a salvo.