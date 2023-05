Francisca Lachapel sintió por años rencor por su madre: ¿Cómo logró perdonarla?

Este domingo se festeja el Día de la Madre en Estados Unidos, y a pesar de que Francsica Lachapel es una de las famosas que más presume la bella y cercana relación que tiene con su mamá, en el pasado llegó a sentir rencor por la mujer que le dio la vida.

Así lo confesó la exreina de belleza en en diálogo con Univision, en 2019, en una entrevista muy honesta, en la que le dijo aDespierta América que siendo niña e incluso en sus años de adolescente, le guardó resentimiento a su mamá.

Francisca aseguró que su madre no realizó maltratos directos contra ella, pero permitió abusos, golpes y malos tratos por parte de una de sus parejas, generando en Francisca mucho resentimiento ya que ella trataba de pedirle que cortara con esa relación tóxica, pero su mamá continuaba con el agresor y hasta lo justificaba.

“Traté en muchos momentos que ella me explicara. Yo le decía ‘mami pero por qué nosotros tenemos que vivir con este señor, por qué tenemos que aguantar tanto maltrato”, aseguró la conductora de televisión. “Y mi mamá me decía cosas que también me marcaron mucho. Me decía ‘cuando tú tengas hijos vas a entender, muchacha tú eres muy pequeña para hablar de esas cosas’ y por mucho tiempo yo también como que me resentí un poquito con ella porque no podía entenderla”.

Sin embargo, Francisca, quien es madre de un niño, entendió con los años que debía dejar atrás el feo sentimiento que tenía por su madre, y tras perdonarla, pudo retomar su relación con ella y ahora son muy felices.

“Fue la única manera de yo poder seguir adelante, perdonándola a ella porque ella es el ser más importante en mi vida, es lo que yo más adoro en mi vida”, dijo la animadora de Univisión.

En esa misma entrevista, Francisca aseguró que su infancia, al estar llena de sufrimiento y angustia, no la recuerda como una época bonita.

“A mí para ser honesta, pensar en mi infancia me duele mucho, porque yo no tengo un recuerdo bonito de mi infancia. Yo a veces me siento y cierro los ojos y trato de encontrar uno, un momento feliz de mi infancia y no lo encuentro”, dijo, agregando que su padrastro en aquel entonces era un hombre alcohólico y maltratador.

Francisca Lachapel desnuda su alma y habla sobre su infancia, familia y prometido La dominicana habló de todo en esta entrevista íntima con su compañera Maity Interiano: desde su infancia en República Dominicana y sus sueños de fama, hasta el enorme derroche de talento que demostró en Nuestra Belleza Latina en 2015 y su posterior ascenso como una de las presentadoras más carismáticas de Despierta América. #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE… 2019-10-23T21:01:28Z

“Cuando tú estás en medio de violencia todo el tiempo tú tienes esto en tu cabeza, vives como con esa ansiedad, y todo el tiempo estás pensando de qué manera puedes tú ayudar o, por lo menos era como yo pensaba: ‘cómo puedo ayudar a mami, cómo puedo hacer que ese hombre se vaya de la casa, cómo puedo conseguir dinero para dárselo para que entonces ella no tenga que estar con esta persona’”, agregó Francisca.

Sobre su padre biológico, a quien perdió teniendo apenas ella 5 años, la dominicana dijo: “Yo no me acuerdo de mi papá, no recuerdo su cara. Yo solamente tengo una sola foto de mi papá, que de hecho me tiene él cargada. A mí me hubiera encantado conocerlo y yo sé que si yo hubiera conocido a mi papá yo hubiera sido loca con mi papá aunque ya él no vivía con mi mamá (pero) era mujeriego, pero buena gente. Todo el que conoció a mi papá dice que era un hombre bueno”.