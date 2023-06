Francisca y Jomari Goyso protagonizan nuevo desacuerdo por un vestido [VIDEO]

Hace tan solo dos días la querida presentadora del programa matutino de Univisón “Despierta América”, Francisca Lachapel vivió un momento de tensión y desacuerdo con su compañero de set, el experto en moda, Jomari Goyso, mientras la dominicana realizaba un video de grabación para su cuenta en cuenta oficial de Instagram.

Todo se dio cuando la presentadora dominicana de 34 años de edad, quien todas las mañanas cuenta con un grupo profesional de estilistas para lucir siempre espléndida, se encontraba en el set de grabación grabando un video para mostrar, como lo hace de costumbre, su look del día.

En el videoclip, el cual fue publicado por la misma Lachapel con sus más de 4,2 millones de seguidores, se le ve mostrando un vestido estampado en colores pasteles, celeste, amarillo, naranja y turquesa, el cual estaba acompañando con un cinturón color beige bastante grueso como accesorio.

En el momento en el que ella se está ajustando el cinturón elástico, sale en escena el español experto en moda y belleza, le quita el cinturón y deja el vestido sin el accesorio que Francisca había escogido.

Ante esto, la presentadora se muestra bastante asombrada y le dice: “Jomari, pero Jomari, ¡parece una bata!”, refutando a la decisión tomada por Goyso, pues el vestido sin el cinto nude quedó con una caída totalmente recta y no marcaba la figura de Francisca Lachapel.

luego de la reacción de su compañera, Jomari Goyso decide volver a entrar en el plano del video para ponerle nuevamente el cinturón beige tal cual Francisca lo tenia antes de que él se lo quitara. Luego se acerca hasta el teléfono móvil y dice “regálaselo a tu enemiga”, para posteriormente retirarse del video.

La conducta no dudo en publicar el video en sus redes sociales, con un mensaje bastante relajado, pues al parecer la dominicana no se tomó por mal lo sucedido y por el contrario dejó ver que tenía un compañero bastante estricto. Además, aclaró que lo que importaba era que ella se sentía bastante bien lo que llevaba puesto.

“Siempre encuentra un pero 🙃😝 @jomarigoyso ¿Con correa o sin correa? Cómo lo usarías tu? Yo me siento soñada y eso es lo que importa 🥰😂”

Ante la pregunta sobre la polémica correa, algunos internautas comentaron que se veía muy bien, pero que el cinturón debería de ser algo más delgado y no tan grueso como el que estaba usando ese día de programa.

“Un cinturón más delgado en un tono de alguno de los colores del vestido o dorado o plateado ( muy de moda) se veria super!! Esos tonos de cinturon parecen fajas”, comentó una seguidora de Lachapel.

Otra usuaria escribió: “Bueno el vestido se te ve bien de las dos maneras, lo único es el diseño de la correa que parece una faja😥 prueba con otra correa, esa es mi opinion pero, Siempre te ves bien”.

Por último alguien más comentó: “Yo me lo hubiera puesto con una correita más pequeña o con una cadenita 😂 está bello el vestido pero se ve más fino y elegante con algo más sencillo 😅🥰 bella Francis.!!”

Francisca recordó sus días en Nuestra Belleza Latina

Hace tan solo unos días, la presentadora dominicana publicó un video en donde recordó sus días en las pasarelas del reality show Nuestra Belleza Latina, de la cual Francisca fue la ganadora en la temporada 9 del programa.

En su publicación ella llevaba puesto un vestido azul turquesa y tacones plateados, por lo cual, ella se sintió cuando le tocaba modelar en la pasarela. Además, hizo una pequeña demostración de su modelaje y al final entre risas dijo que recordaba como posar y modelar.

“Yo siento que con este vestido, tengo que caminar como en Nuestra Belleza Latina”, dijo Francia en el video.

Luego en el mensaje de su publicación, ella escribió: “Este vestido me hizo acordarme de mis días en las pasarelas de Nuestra Belleza Latina 😂🥰 Que por cierto yo me ponía extremadamente nerviosa cuando llegaba el momento de modelar. ¿Quienes por aquí me conocieron en Nuestra Belleza Latina? ¡Levante la mano!”

Jomari Goyso y Ana Patricia Gámez juntos de nuevo

Por su parte, el oriundo de La Rioja, España, volvió a compartir set de grabación con la modelo, reportera y presentadora de televisión mexicana ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010, Ana Patricia Gámez, cuando Goyso fue el presentador invitado del show Enamorándonos de Univision.

Cabe recordar que Jomari Goyso, hace algunas días reveló que sufre de ansiedad. “A mí, el año pasado, me dio por primera vez. Sentía que me pasaba algo en el corazón. La cosa de la ansiedad es muy delicada. Piensas que te está pasando algo. Después de varios días seguidos, fui al médico”, narró Jomari, en declaraciones citadas por el medio La Vibra.

