Francisca defendió a su hijo Gennaro de las críticas

La presentadora del matutino “Despierta America”, Francisca Lachapel, quien se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, se ha caracterizado por defender su forma de ser, su estilo personal y manera de sentirse bien, primero con ella misma.

De igual manera, la presentadora y ex Nuestra Belleza Latina, quien vive orgullosa de sus raíces dominicanas, ha resaltado por sus lindas facciones, sus cejas pobladas y hermoso cabello rizado, el cual también sacó su primer hijo, el pequeño Gennaro, aunque de color rubio.

Las fotos de ambos, compartidas por la propia Francisca por medio de su cuenta oficial de Instagram, se deja ver que el pequeño Gennaro heredó mucho de su madre, entre lo que se destaca su melena larga, rizada y rubia.

Es debido a esto, que el niño ha recibido una que otra critica por parte de los internautas, quienes en muchas ocasiones, son algo imprudentes. Tras esto, Francisca, como toda una fiera, como era de esperarse, sacó las garras, y defendió con todo a su niño.

Francisca defendió a su hijo Gennar por llevar el cabello largo

Se ha tenido por muchos años, de que la concepción de tener el cabello largo, es solo para las niñas, y ver a un varón con su pelo largo, es algo que para muchos, no es aceptable. Este ha sido el caso de Francisca, quien ha decidido como madre de Gennaro, que su hijo tenga el cabello largo.

Ante esto, muchos son los comentarios que le han pedido a la presentadora de “Despierta America” de Univisión, que le corte el cabello a su hijo. De inmediato, ella, respondió a través de las historias de instagram con un claro y contundente mensaje, para dar por finalizado el tema.

“Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino. A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta; cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pide o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar”, comenzó diciendo Francisca.

Y finalizó la discusión, diciendo que nadie tiene que por qué entrometerse en este tema, y que ademñas, ella no está obligada por nadie a cortarle el cabello al pequeño.

“A mí nadie desde afuera me va a obligar a que le corte el pelo a mi hijo. No está en mis planes en un futuro cercan”, concluyó la conductora y actriz.

