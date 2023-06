Eduardo Yáñez, de 62 años, protagonizará nueva novela de TelevisaUnivision

Después de diez años, el actor mexicano Eduardo Yáñez, de 62 años, regresa a protagonizar una novela en TelevisaUnivision. El actor protagonizará al lado de Mayrín Villanueva y Marjorie de Sousa la nueva producción de Nicandro Díaz. La nueva novela se llama Golpe de Suerte. “Golpe de suerte es una historia que trata de promover, aunque suene contradictorio, valores. Tiene muchos valores, pero al mismo tiempo existe la suerte y cuando creemos que la suerte llega a nuestras almas muchas veces empiezan los problemas”, contó su productor.

Eduardo Yáñez asegura que se encuentra bien de salud

Eduardo Yáñez asegura que a sus 62 años se encuentra bien de salud. Hace algunos año se reportó que el actor lidiaba contra algunas enfermedades y una revista de espectáculos reportó que padecía Parkinson. Algo que el mismo actor desmintió.

Lo cierto es que padeció piedras en los riñones. “Si te refieres a mis riñones, muy bien, como saben me operé dos veces, también de la espalda, pero ahorita estoy muy bien”.

El protagonista de Destilando Amor y Amores Verdaderos aseveró que por el momento atraviesa por un buen estado de salud y trabajando con más fuerza que nunca en la nueva novela Golpe de suerte.

Más sobre ‘Golpe de suerte’

La producción de Nicandro Díaz confirmó que Eva Cedeño, Gonzalo García Vivanco, Daniela Martínez y Carlos Said como el elenco protagónico de su nueva producción, Golpe de Suerte.

Los personajes antagónicos de Golpe de Suerte serán interpretados por Marjorie de Sousa, Sergio Sendel, Michelle González y Horacio Pancheri. El productor Nicandro Díaz, dijo sentirse muy contento de iniciar este proyecto de la mano de este elenco, con el cual ya había trabajado. Es como trabajar en familia, señaló.

La dirección de escena de Golpe de Suerte estará a cargo de Isaías Gómez y Alejandro Gamboa. La dirección de cámara será de Alejandro Frutos y Ernesto Arreola.

Mayrin Villanueva le dará vida a Lupita y será la pareja de Eduardo Yáñez. Marjorie de Souza será la tercera en discordia. La actriz volverá a trabajar con Nicandro Díaz y con Eduardo Yáñez.

Eduardo y Marjorie vivieron un romance fugaz cuando grabaron la telenovela Amores verdaderos en el 2012. Durante la rueda de prensa de la novela Golpe de Suerte, le preguntaron a Eduardo sobre el tema y este lo tomó con humor. “¿Por qué ya no salí con Marjorie?, porque ya no me peló… pues ya no me peló, una mujer como esa no se puede detener en un solo lugar, ¡imagínate, tiene todo!…yo también respeto a su pareja y a ella misma. Nada complicado, absolutamente nada, no tenemos nada qué recriminarnos”, dijo Eduardo.