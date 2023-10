“Domingos en Familia” de Univision: Más música y emoción el 8 de octubre

“Domingos en Familia” de Univision comienza a las 7p/6c con la esperadísima segunda gala de MIRA QUIÉN BAILA LA REVANCHA que seguramente mantendrá a la audiencia en el borde de su asiento con un número inolvidable al ritmo de Livin’ La Vida Loca de Ricky Martin.

Esta semana, la exitosa competencia de baile sube la temperatura mientras los concursantes luchan por conquistar a los jueces Bianca Marroquín, Isaac Hernández y Roselyn Sánchez y evitar la primera ronda de eliminación bailando al ritmo de íconos musicales como Shakira, Lady Gaga, Britney Spears, Luis Miguel y muchos más.

Después de la competencia de baile a las 9p/8c, DE NOCHE PERO SIN SUEÑO regresará con más momentos divertidos y entrevistas exclusivas. El anfitrión Adrián Uribe estará acompañado por la legendaria Banda El Recodo y la sensación argentina del pop urbano María Becerra para una noche inolvidable. Uribe conversará con los vocalistas de la popular banda de regional mexicano sobre los orígenes del grupo, y luego interpretarán su éxito, Al Ver Que Te Vas.

Más tarde en la noche, “La Nena de Argentina” contará la historia de cómo su canción Te Cura le consiguió un lugar en la banda sonora de la última producción de la saga de The Fast and the Furious y deleitará al público con una interpretación inolvidable de su éxito crossover El Amor De Mi Vida.

Únete a la conversación en las redes sociales siguiendo el hashtag #MiraQuienBaila y #DeNochePeroSinSueño en Facebook, Instagram, X y TikTok. También pueden mantenerse al día con MIRA QUIÉN BAILA LA REVANCHA por WhatsApp. Para obtener más información, visita Univision.com/shows.

LEER MÁS: Wordle 839: ¿Cuál es la respuesta del 6 de octubre de 2023?