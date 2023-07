Despierta América le da la bienvenida a Gaby Espino

Despierta América sorprendió a su audiencia al darle la bienvenida a la actriz y presentadora Gaby Espino. “Mañana tenemos una cita con Univision, estoy demasiado feliz, estoy demasiado contenta porque yo amo estar en contacto directo con la comunidad latina, y qué mejor que hacerlo en el programa número uno de la televisión, en las mañanas”, expresó emocionada la presentadora venezolana.

Espino fue por 14 años artista exclusiva de la cadena Telemundo. A parte de protagonizar novelas como Santa Diabla, Jugar con Fuego y La Suerte de Loli; también fue la anfitriona de Premios Billboard y Premios Tu Mundo. “Esos 14 años hice muchísimas cosas, aprendí muchísimo, trabajé en diferentes países pero estaba con esa empresa, ahora me queda mucho más por hacer también”, dijo Espino en entrevista con People en Español en 2021. Ese mismo año, ella terminó su exclusividad con la cadena hispana y se convirtió en artista independiente. “Los años en Telemundo hice muchísimas cosas, pero no podía hacer otras, no podía trabajar con otros canales o de pronto no podía hacer series. Ahora que comenzaron las plataformas digitales estaba con Telemundo y no podía trabajar con otra gente”, explicó.

Pero no fue hasta este año que Espino piso por primera vez el set de Univision.

En Despierta América le dieron la bienvenida Raúl González, Francisca Lachapel, Alan Tacher, Jomary Goyso, y Karla Martínez. Espino entró muy sonriente y feliz de estar en Univision. Además compartió en lo que ha estado haciendo en su vida profesional. “Acabo de terminar dos series que por cierto vamos a promocionar aquí, y voy a estar aquí por supuesto”, comentó. “Estoy contentísima, tenía un ratito sin actuar, unos meses, y pues cuesta irse de la casa, dejar a los niños, hacer las cosas que me apasionan, lo hago por eso por pasión…Pero yo sé que el día de mañana van a estar súper orgullosos de su mamá”.

La venezolana habló además de su cercanía con sus seguidoras en redes sociales y de lo importante que es para ella usar sus canales para promover aspectos como el empoderamiento femenino y el amor propio. Por eso mismo abrió su negocio Agave Beauty Bar en Miami. Este 2023, abrió un segundo Beauty Bar en Midtown.