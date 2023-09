Dayanara Torres coquetea en un vestido púrpura en celebración de El Gordo y la Flaca

Dayanara Torres parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud. La ex Miss Universo de 48 años lució un sensual vestido púrpura en la celebración de los 25 años de El Gordo y la Flaca. “Años pasaron pero nunca tu belleza y elegancia. Perfecta nuestra eterna reina”, comentó una de sus seguidoras en las redes.

El jueves 21 de septiembre el programa de entretenimiento de Univision tuvo una emisión muy especial pues cumplió 25 años el aire y lo celebraron realizando el programa en una locación con el mar y los edificios al fondo. Entre los invitados al show estuvo la ex Miss Universo 1993.

Dayanara escogió un ceñido traje al cuerpo que le llegaba hasta la rodilla en color purpura. “Ese color te queda bello”, opinó una de sus seguidoras. Para esta ocasión especial la vistió su estilista Claudia Zuleta y el cabello se lo arregló Elizabeth Leiva. Además, llevó una gargantilla con un dije en forma de hoja color dorado y unas pulseras. Hasta Myrka Dellanos quedo enamorada del look de Dayanara. “Bella! And I love your necklace”, escribió la presentadora de La Mesa Caliente.

Cabe mencionar que Dayanara cumplió 30 de haberse coronado Miss Universo. El pasado mes de mayo, la presentadora cumplió 30 años de haber ganado el concurso de belleza Miss Universo y en la celebración de ‘El Gordo y La Flaca’ fue entrevistada sobre eso, por lo que aseguró que este año ha sido muy bonito para ella porque fue homenajeada en el Senado de su natal Puerto Rico y en su pueblo Toa Alta.

Dayanara tenía 19 años cuando Miss Universo en 1993.

Además, dijo que estaba feliz de celebrar con Lili y ‘Rauli’ los 25 años de su programa porque durante el poco tiempo que ha estado trabajando como presentadora la han acogido como si fuera parte de esa gran familia, informa La Opinión.