Danilo Carrera está desempleado

El actor ecuatoriano Danilo Carrera se despidió de México para regresar a Estados Unidos y pasar más tiempo con su mamá, quien padece de cáncer. Durante una entrevista, el actor confesó que se encuentra desempleado. Aunque asegura haber recibido varias ofertas de trabajo; sin embargo, no las ha aceptado debido a que quiere cumplir su misión.

Carrera le comentó a los medios que “no le molesta no trabajar, ya que puede concentrarse en atender a doña Elsita Huerta como se merece, pero dijo estar confiado en que pronto le llegará un buen proyecto”.

“Estoy desempleado. Tengo ofertas de trabajo, pero todas en México. Por ahora no hay nada de actuación aquí en Miami, pero seguramente ya saldrá algo. No me preocupa eso por el momento, mi enfoque en este momento es mi madre, para mí no hay nada que me importe más que estar ahí para ella”, dijo Danilo a los medios.

Danilo Carrera protagoniza El amor invencible

Danilo Carrera protagoniza la novela El Amor Invencible, que transmite por Univision. El actor comparte créditos en dicha novela con grandes actores como Angelique Boyer, Daniel Elbittar y Marlene Favela, Leticia Calderón, entre otros.

En este melodrama, Carrera le da vida a Adrián Hernández, un joven dedicado a la rehabilitación física y entregado a su familia. Él estará enamorado de Marena Ramos (Angelique Boyer), una alegre y optimista joven pescadora que pronto se verá presa de una tragedia.

Luego que Marena sufre un accidente por culpa de Gael Torrenegro (Daniel Elbittar), él no se apartará de su lado y la apoyará en su rehabilitación, pero no evitará que entre ella y su rival nazca un poderoso amor. Así, sus sentimientos no serán correspondidos y será visto simplemente como un amigo, cuenta la página de Univision.

Lamentablemente, el romance entre Marena y Gael será destruido por el poderoso y cruel Ramsés Torrenegro (Guillermo García Cantú), quien obligará a su hijo a abandonarla y orillarla a interrumpir su embarazo. Ante la realidad de su amiga, Adrián le brindará todo su apoyo sin imaginar que pronto se verán inmersos en una tormenta de sufrimiento.

Cuando Ramsés descubra que Marena desoyó sus órdenes y que se atrevió a desafiar su poder, no le temblará la mano para mostrarle de qué es capaz. La joven perderá a toda su familia en un abrir y cerrar de ojos mientras que Adrián también pagará las consecuencias.

El rencor de Ramsés orillará a Adrián a escapar junto a su familia haciéndose cargo de uno de los mellizos sobrevivientes de Marena, a quien creerá muerta. Para recomenzar su vida adoptará una nueva identidad y cambiará de nombre.