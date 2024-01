Daniel John Valtier está acusado de acosar a Shakira: “Ella es mi esposa”

Un hombre de Texas fue arrestado esta semana después de que aparentemente lo vieron acosando a la cantante Shakira en su casa en Miami Beach. Daniel John Valtier, de 56 años, de El Paso, fue arrestado por cargos de acecho la madrugada del lunes.

Según la declaración jurada de arresto, el director de seguridad proporcionó dos grabaciones separadas junto con “múltiples publicaciones en redes sociales” provenientes de Valtier, informan los medios.

Una publicación en las redes dice que Valtier estaba “casado” con Shakira y eventualmente abriría un negocio juntos. También dice que conocía y tenía una “relación” con los hijos de la cantante, y además proporcionó su nombre y los nombres de sus hijos. Aparentemente, Valtier realizó estas publicaciones entre el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024. Abajo pueden ver lo que posteo.

Según la declaración jurada, Valtier también envió paquetes a la casa de Shakira, incluidas botellas de vino, chocolates y juguetes. La cantante y su equipo de seguridad confrontaron inmediatamente a Valtier, diciéndole que se abstuviera de enviar regalos y que dejara de publicar información falsa sobre la vida personal de Shakira. Shakira informó además a la policía que no conocía a Valtier y estaba preocupada por cómo obtuvo su información personal, según la declaración jurada.

Valtier viajó de Texas a Miami

El lunes, alrededor de las 12:46 a. m., la policía acudió al vecindario de Shakira sobre un oficial fuera de servicio que estaba con una persona de interés en su propiedad. A su llegada, la policía detuvo al individuo, posteriormente identificado como Valtier, y habló con el denunciante, quien afirmó que estaba trabajando en el lugar cuando notó una parada de taxis frente a la casa del cantante.

Luego vio a Valtier salir del taxi y caminó hacia la puerta de la residencia y lo reconoció, lo que le llevó a llamar a la policía para pedir ayuda.

🚔Daniel John Valtier, tiene 56 años, y fue encontrado cerca de la mansión donde la cantante vive con sus hijos, Milan y Sasha. 🍫Viene siguiéndola hace semanas, y le envía chocolates y vino constantemente. pic.twitter.com/nHOWjdopeE — Resumido.info (@Resumidoinfo) January 10, 2024

Luego, la policía habló con el taxista, quien dijo que Valtier aparentemente no pagó la tarifa de $70,05. Luego, la policía habló con Valtier, quien dijo que no tenía el dinero para pagarle al conductor o que tenía la intención de pagarle porque alguien que vivía en la casa de Shakira “se suponía que pagaría el pasaje”, según la declaración jurada. Luego, los agentes confirmaron con el taxista que nunca se llegó a tal acuerdo.

Valtier le dijo al juez que él estaba casado con Shakira

En la audiencia, los fiscales solicitaron una multa de 50.000 dólares, pero el juez, ante las afirmaciones del acusado sobre su relación con Shakira, duplicó la fianza a 100.000 dólares y emitió una orden de alejamiento. De hecho, el magistrado le recordó durante el juicio que Shakira no era su pareja: “no, señor, no señor, no es su esposa, ella no es su esposa”.