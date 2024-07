Critican la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal – Hasta el vestido de novia

Ángela Aguilar, de 20 años, y Christian Nodal, de 25, se casaron rodeados de su familia y amigos este miércoles 24 de julio en México. La noticia tomó de sorpresa a los medios cuando empezó a dar vueltas varios videos de la hija de Pepe Aguilar vestida de novia. Además la reacción del público no pudo faltar en las redes sociales que no dejan de criticar el vestido y el dinero que se gastó Nodal en la gran fiesta en lugar de pasarle más pensión a su hija que apenas va a cumplir un añito en septiembre. “Lo único que pienso de la boda de Ángela Aguilar y Nodal, es que una familia muy tradicional está tan tranquila al ver que su hija se casara con un vato que es un miserable al no ejercer una paternidad y pensión alimenticia responsable”, comentó Abigali T. en X, conocido antes como Twitter.

Lo único que pienso de la boda de Ángela Aguilar y Nodal, es que una familia muy tradicional está tan tranquila al ver que su hija se casara con un vato que es un miserable al no ejercer una paternidad y pensión alimenticia responsable. pic.twitter.com/yS86iTbuDq — Abigali T. (@abby_torresr) July 25, 2024

Seré muy criticona pero el vestido de Ángela Aguilar no me gustó nada, no es feo, tiene un acabado lindo pero no se le ve bien. No se ve bonita. pic.twitter.com/sGskHXPEfY — Esther Hernández (@Mesthern) July 25, 2024

Yo viendo que el vestido de Ángela Aguilar está re feo pic.twitter.com/R2unMTJngY — 💗 (@userrr9808) July 25, 2024

“Ángela Aguilar acaba de arruinar su vida casandose a los 20 años con el nefasto de Christian Nodal pero bueno entre mierditas se entienden”, opinó otra.

angela aguilar acaba de arruinar su vida casandose a los 20 años con el nefasto de cristian nodal pero bueno entre mierditas se entienden pic.twitter.com/xZS3dG86y0 — jadecita (@michilates) July 25, 2024

El vestido de novia de Ángela Aguilar be like: pic.twitter.com/t98y5lGGfy — N.anc_Y 🫀 (@Manhattany125) July 25, 2024

Nodal ganó la demanda de Cazzu, quien le pedía una pensión mensual de $135 dólares para la hija de ambos. Los abogados de Nodal lograron bajar la cifra a unos $6,700 dólares mensuales. Ahora los internautas critican al cantante por celebrar su boda con una gran fiesta en lugar de pasarle dinero a su hija que cumple un año en septiembre.

“Nodal no tiene dinero para pasarle pensión a su hija, pero si para estarse casando con Ángela Aguilar”.

Nodal no tiene dinero para pasarle pensión a su hija, pero si para estarse casando con Ángela Aguilar pic.twitter.com/aFV0RKKsBk — martin (@keniconnor) July 25, 2024

likeando todos los tweets donde les dicen sus verdades a los nefastos de Angela Aguilar y Cristian Nodalpic.twitter.com/Yx5OqD4y67 — jadecita (@michilates) July 25, 2024

Ya parece que mi Beli @belindapop se iba a casar a escondidas (como siempre traen a las amantes), con un hombre que tiene 2 meses de haberse separado con una bebe de meses y sobre todo con ese vestido tan horrendo. Hay niveles 💅🏻 #Boda #Nodal #AngelaAguilar pic.twitter.com/snsqaJIxaf — Silvano Treviño 👑 “EL MACHIWI” (@ElChiIaquil) July 25, 2024

La verdad es que Nodal y Ángela Aguilar se merecen una cancelada, todo nuestro apoyo a Cazzu y una disculpa pública a Belinda pic.twitter.com/5XLSzkMEYu — ☻ (@milo_zu) June 10, 2024

Si es cierto lo de la “supuesta boda” de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, de verdad hay que tener muy poca dignidad para que a pesar de todas las actitudes de él, incluso con el tema de su hija decida estar ahí, los dos me parecen de lo peor pic.twitter.com/HokMRv73r1 — 𝑵𝒂𝒏 ᡣ𐭩 (@CubitoNana) July 25, 2024