Critican a Jomari Goyso por ser amigo de Ángela Aguilar: ¿Perderá seguidores?

Cada vez que Jomari Goyso defiende a su amiga Ángela Aguilar, recibe muchas criticas. Las cuales se vuelven más intensas desde que fue uno de los pocos invitados a la exclusiva boda de Aguilar y Christian Nodal. “Gracias mi Ángela por no tener miedo a quererme y confiar en este loco que te quiere como si te conociera de toda la vida!”, expresó Goyso a sus 2.7 millones de seguidores en Instagram. “Gracias Cristian por dejarme ser cómplice de esta bonita historia de amor!! Se que existe demasiado ruido que distorsiona todo! Pero el amor y el tiempo pone todo en su lugar! Gracias a toda la familia Aguilar por ser tan especiales conmigo! Que bonito regalo me dio Dios al cruzarme en vuestro camino!! Que dios bendiga vuestro destino siempre”.

Dese entonces ha recibido criticas. “No por ser amigos uno justifica todo. NO SE NECESITA SABER LA “HISTORIA DE AMOR” para saber que el TIPO DEJÓ A SU FAMILIA y se casó con otra EN DOS MESES. No hay historia de amor que valga el hacerle eso A NADIE!!!!”, comentó uno de sus seguidores en Instagram.

“Normalicemos quitarle el marido a una amiga y decir Dios bendiga mi hogar 😂😂😂😂😂 hasta donde hemos llegado”, agregó otro.

“El siguiente post sera sobre lo lindos que son Clara y Pique”, dijo otro.

“Doble moral. Vamos a ver si Jomary va a la boda de Pique con Clara Chía. Porque no veo la diferencia entre las dos”, añadió otro.

“Enserio? Bonita historia de amor? Dejando botado una hija bebé de meses para “casarse” con su amor de toda la vida? JA ya les llegará de vuelta todo lo que sembraron sobre lagrimas ajenas”.

Mientras otra seguidora dice estar decepcionada de Yomari y le comentó: “Wa te me caíste, ya no te seguiré más!”.

¿Será que otros también decidirán deja de seguir a Yomari? Lo cierto es que el co presentador de Despierta América se mantienen siempre conectado con sus más de 2 millones de seguidores.

Jomari explota contra sus compañeras de Despierta América

Jomari explotó en contra de sus compañeras del programa Despierta América y pidió un alto a todos los comentarios y conversaciones en las que se ataca a Ángela Aguilar, y su supuesto embarazo. “Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla, suéltenla porque no está embarazada. Suelten esta teoría, suéltenla ya. Lo que pasa es que no la van a soltar porque eso no les funciona, les funciona decir todas esas estupideces porque saben que la gente se enreda”, dijo molesto.

Por otro lado, en el programa de Gustavo Adolfo Infante en Youtube se dijo que cada vez son más fuertes los rumores de que Nodal y Ángela sí están esperando un bebé. “Entonces parece que ya se vendió (la exclusiva), van a anunciar ese supuesto embarazo, parece ser que es para Univision. Parece ser lo que escuchamos es que Ángela Aguilar tiene 2 meses de embarazo de gestación… Estuvo en la boda (el reportero) Jomari Goyso, de Univision”, comentó el reportero conocido como Lord Ramses.