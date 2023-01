Clarissa Molina habla de su penoso accidente en Miss Universo 2015

Clarissa Molina compartió penoso accidente que vivió en Miss Universo 2015. Resulta que la conductora de El Gordo y La Flaca contó que “cuando uno esta en Miss Universo y se viste de traje de baño, vestido de gala y no se tiene que usar panties (ropa interior)”. Pero como ella se iba a sentir incomoda estar sin nada abajo, decidió comprar unos panties que se pegan detrás y a delante, y no tienen la parte de al lado. Aquí le mostramos la foto.

Clarissa continua contando su penoso accidente a su compañero Raúl de Molina. “Entonces cuando me llaman al Top 15. Yo feliz voy y yo sudando. Porque uno suda de la emoción. Uno suda porque calificaste por tu país”, cuenta Clarissa. Mientras que De Molina le pregunta: “No me digas, ¿se te despegaron?”. Clarissa continua: “Tenemos un vestido…Yo estoy parada con las piernas abiertas en A, se me despega, y yo tenía un vestido corto. Por lo que tuve que pararme así [cruzando las piernas]. Cuando me fui caminando me fui así [caminando con las piernas cruzadas]. Como si nada estuviera pasando”.

Le falló la ropa interior: la anécdota de Clarissa Molina en Miss Universo que no conocías La presentadora de el Gordo y la Flaca nos cuenta lo que le pasó en el escenario de Miss Universo en 2015, una falla que por poco la deja en evidencia durante su pasarela más importante. #ClarissaMolina SUSCRÍBETE bit.ly/XLBK1r Visita: univision.com/entretenimiento Síguenos: FB: facebook.com/univisionentretenimiento TW: twitter.com/univisionent 2018-12-22T00:45:00Z

De Molina dice : “Este cuento es mejor de las noticias que tenemos preparadas hoy para el programa”.

Miss Universe 2015: Top 15 Top 15 include: Australia, Belgium, Brazil, Thailand , Philipines , Colombia , Dominician Republic, Curacao, France, Indonesia , Usa , Japan, Mexico and South Africa. 2015-12-21T01:18:54Z

En una entrevista con Univision en 2022, Clarissa aseguró que en ese momento de nerviosismo, ante la idea de verse sin la parte baja de su bikini en público, pensó en aquellos famosos a los que les toman foto los paparazzi cuando sufren accidentes de vestuario, y el miedo fue total.

“¿Te imaginas que eso me pase ahora mismo y mi mamá vea esa foto?… me muero, me muero'”, pensó Clarissa, quien agregó que ya cuando dieron pase a comerciales y las 15 semifinalistas podían irse a camerinos a seguir cambiándose para el siguiente desfile, se fue caminando con mucho cuidado.

“Iba caminando con las piernas cerradas, pero con glamour. En pasarela uno sigue como que nada paso, pero las piernas estaban megapegadas… me dio miedo que se cayera en la pasarela y se viera. Hay millones de personas ahí y (que luego dijeran) ‘ay, a esa fue a la que se le cayó la ropa interior en el escenario’… ya no me pongo más eso”.