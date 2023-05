Clarissa Molina estaría lista para convertirse en mamá: ¿A finales del año?

Clarissa Molina tenía planeado casarse este año con Vicente Saavedra, pero pospuso su boda. Pero eso no quiere decir que se le han ido las ganas de ser mamá. “Cada vez que veo un bebé digo ¡ay, qué lindo!, cuando me toque”, comentó Clarissa en entrevista durante los inicios de la celebración de los 25 años de El Gordo y la Flaca con Mezcalent. “Entonces cuando llegue el bebé. Dios me lo va a mandar cuando él diga”.

La presentadora dominicana confiesa que a finales de año o principio del siguiente, estará lista para ser mamá.

Clarissa habló en la entrevista sobre cómo ha crecido como presentadora. “Yo realmente cuando veo para atrás digo ¡wow!, en el fondo, gracias a Dios que yo creí en mí misma, porque a pesar de que tal vez no estaba totalmente preparada, que me equivocaba durante todo un primer año aquí en ‘El Gordo y la Flaca’, que el teleprompter se me iba, que no decía las palabras correctas o no pronunciaba las palabras correctas, digo ¡wow! ¡Gracias Clarissa, por creer en ti!, por seguir hacia delante, por seguir haciendo lo que amabas, por dar ese paso extra siempre para poder lograr lo que hoy en día gracias a Dios he logrado”.

¿Qué proyectos vienen para ti?

Clarissa: “Viene un proyecto allá con mi gente dominicana, que amo muchísimo. Siempre me encanta ir atrás, otra vez a trabajar allá, no puedo dar muchos detalles pero tiene que ver con ‘set’, tiene que ver con ‘pantalla grande’”.

“Seguir enfocándome en la pantalla grande aquí en Estados Unidos, hacer una serie, una película a nivel anglosajón y eso es mi norte, ahora mismo, ¡voy pa’ allá!”.

¿Te gustaría tener un bebé?

Clarissa: “Sí lo deseo, claro que sí. Cada vez que veo un bebé digo ¡ay, qué lindo!, cuando me toque; siempre lo pienso de verdad.

«Obviamente, ahora no sé si se va a dar porque todo el trabajo que hay este año, es muchas cosas, muchas cosas, entonces cuando llegue el bebé. Dios me lo va a mandar cuando él diga”.

Pero, ¿te gustaría ya?

“Sí, claro que sí, ahora mismo no tal vez porque tengo estos proyectos, ya casi a mediados de año, pero sí, sí, este año al final, el que viene, claro que sí…”

¿Cómo te ves en cinco años?

Clarissa: “En cinco años, con familia: haciendo dos proyectos por año, tener mi propia empresa, mis productos, que estoy trabajando en eso que es mucho trabajo, así me veo; me veo siendo feliz, en paz, tranquila”.