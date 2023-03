Clarissa Molina: el duro camino como inmigrante que la llevó a cumplir sus sueños

Clarissa Molina actualmente es una de las presentadoras con muchas cualidades que sigue vigente en las pantallas de Univisión, siendo co presentadora del programa El Gordo y La Flaca, pero su camino para llegar al mundo del entretenimiento no fue nada fácil y mucho menos al ser inmigrante en un país totalmente nuevo para ella.

Clarissa Molina actualmente es reconocida como una exitosa animadora que brilla por su talento, belleza y seguridad y al lado de Raúl de Molina y Lili Estefan presenta las mejores información del mundo del espectáculo así como también ha estado presente en varios especiales de Univisión como animadora. Asimismo, Clarissa en el ámbito personal se encuentra comprometida con el productor musical, Vicente Saavedra, aunque ahora se desconoce cómo está su relación debido a que ambos se han mostrado alejado.

Así fue el inicio de Clarissa Molina en los Estados Unidos

Clarissa Molina nació en República Dominicana pero a la edad de 15 años se mudó a los Estados Unidos tras el divorcio de sus padres siendo un proceso muy difícil para la ex reina de belleza donde se tuvo que adaptar a todo un proceso, alejándose de sus raíces, radicándose Nueva Jersey, Estados Unidos. Como inmigrante latina fue víctima de bullying y sufrió el acoso dentro de la escuela secundaria porque no hablaba bien el inglés.

Cuando Clarissa Molina tenia 12 años y pasó uno de los momentos más difíciles debido al

divorcio de sus padres en plena adolescencia a los 15 años llega a Nueva Jersey, a temprana edad no le fue nada fácil ya que no contaba con sus padres como un gran apoyo en una etapa tan importante en su vida, luego de muchos retos y enfrentarse a un idioma nuevo se dedicó de manera minuciosa para hablar de manera fluida el inglés.

Clarissa Molina es una mujer luchadora que no se ha detenido y con dedicación ha logrado sus metas, como muchos inmigrantes su futuro era incierto pero sus ganas de aprender y superarse le mantenía los pies sobre la tierra, iba a clases de siete de la mañana hasta tres de la tarde, y luego de ahí trabajaba en un local de comida rápida. Así fueron los comienzos de una de las estrellas más reconocidas de la televisión hispana.

Clarissa Molina y la gran oportunidad que cambió su vida

La gran oportunidad de la belleza dominicana se presentó en el año 2015 con las audiciones de Nuestra Belleza Latina al no ganar esa edición el futuro de Clarissa era incierto. “No tenía casa porque cuando vine a NBL 2015, vendí mi carro, uno viejito. Me dieron 500 dólares. Mi ropa la dejé en casa de mi hermano. No tenía en dónde estar”, recordó en alguna oportunidad la animadora. Asimismo, al siguiente año fue la edición VIP de la competencia y fue aquí donde se coronó como Nuestra Belleza Latina haciendo back to back al recibir la corona por parte de su compatriota Francisca Lachapel, luego de este gran triunfo Clarissa ha logrado todos sus sueños como presentadora y actriz y su rostro sigue vigente en la televisión hispana creciendo profesionalmente en Univisión.