Clarissa Molina celebra cumpleaños de su papá: ¿Vicente Saavedra es el de la foto?

Clarissa Molina armó maletas y se fue a su tierra natal República Dominicana. “Me fui a Santiago a un viaje relámpago para sorprender a mi papá y celebrar su cumpleaños juntos!”, escribió la conductora dominicana al lado de varias fotos junto a su papá. “Se imaginarán si reacciona cuando me vio sin tener la más mínima idea que estaba ahí esperándolo. Mañana voy a compartir con ustedes un vídeo donde de un hermoso sábado en Santiago en familia. Feliz cumple papi. Te amo!!!”.

La dominicana posteó varias imágenes con su papá y familiares sobre una montaña alrededor de una fogata. Hasta disfruto de fuegos artificiales al lado de su padre. “Aww la nena de papá, el mejor regalo de cumpleaños”, comentó su compañera Aleyda Ortiz. Otro comentó : “Tu padre siempre te mira con tanto amor”.

En casi todas las fotos el protagonista es el padre de Clarissa. Pero en la última foto solo se ve la silueta de dos personas viendo el atardecer. “Cuántos de ustedes pensaron que la ultima foto era de ella y Vicente cuando la puso en su historia 😂😂”, preguntó una de sus seguidoras.

Al parecer algunos pensaron que se trataba de Vicente y Clarissa en la última imagen pero lo más probable es que es la conductora con su papá. Ya que en la silueta se puede ver las orejas del señor. Además de la forma que está parados, se parece mucho a otra foto donde están ambos de frente.

Sin duda la foto de la silueta engaño algunas personas. Hasta People en Español edito su nota que al principio se titulaba: “Enamorada y feliz: así se ha mostrado Clarissa Molina tras constantes rumores de ruptura”. Ahora dice: “¡El la mejor compañía! Clarissa Molina comparte su momentos más amoroso y feliz. Abajo pueden ver en el video y hacer clic aquí para ver la diferencia.

Lo cierto es que desde hace tres meses Clarissa no ha publicado una fotos de su novio o con su novio. Tampoco sale en sus Insta Stories. Así es, desde que pospuso su boda, Clarissa o Vicente Saavedra no han publicado ninguna imagen juntos. Por lo que andan los rumores de una ruptura. Algo que hasta ahora no ha sido confirmado. Solo el tiempo lo dirá.