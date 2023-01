Clarissa Molina bloquea todos los comentarios en Instagram

Al parecer Clarissa Molina no quiere leer más comentarios en su Instagram. Resulta que este fin de semana la conductora de El Gordo y la Flaca desactivo los comentarios y nadie puede comentar. Al menos no pueden comentar en las 18 últimas fotos que ha publicado.

Desde que pospuso su boda con el productor musical Vicente Saavedra, muchos le preguntan a Clarissa por su prometido en los comentarios de Instagram. Muchos le preguntaban que “si ya terminaron” o “dónde está el novio”. A través de los comentarios empezaron también los rumores que ellos ya habían terminado. Ya que Clarissa postea fotos de fiesta con sus amigas, sola en Navidad y pasando divino con mamá en Año Nuevo. En ninguna de las imágenes aparece Vicente o se ve ningún “like” de su prometido. En esas fotos nunca faltan los comentarios sobre “Dónde esta el novio?”. Y al parecer Clarissa se cansó de leer cada uno de ellos y decidió bloquear los comentarios de todos en Instagram.

Clarissa Molina BLOQUEA A TODOS de sus redes y BORRA TODO comentario Clarissa Molina conductora de El Gordo y la Flaca ya no aguanto mas la avalancha de comentarios sobre su prometido Vicente Saavedra, su bod,a el caso de Kevin Fret, y a decidido eliminar y borrar todo de sus redes.

Así que si pensaba que su Instagram no funcionaba, no es así. Clarissa desactivo ese icon y por eso nadie puede comentar en sus 18 últimas imágenes.

Mira cómo bloquear comentarios en Instagram

Si te gustaría hacer lo mismo que hizo Clarissa, aquí tenemos los pasos para bloquear los comentarios en Instagram.

Si no quieres eliminar a esa persona, pero sí quieres bloquear comentarios, también puedes modificarlo desde los ajustes de la aplicación de fotografía. Los pasos a seguir son los siguientes:

Abre la aplicación de Instagram en tu teléfono móvil

Toca sobre tu fotografía para abrir el menú

Ve a Configuración

Elige Privacidad y ve al apartado de Interacciones

Toca sobre Comentarios

Verás tres opciones

1. Bloquear comentarios de

2. Ocultar comentarios ofensivos

3. Filtro manual

Como Desactivar Comentarios de Instagram video tutorial donde le enseño a como Desactivar Comentarios de Instagram fácil y rápido.

Clarissa desactiva los comentarios en 18 fotos

Hasta ahora no puedes comentar en 18 fotos de Clarissa, pero quizás con el pasar de los días ese número aumentara. En la foto de abajo todavía puedes comentar pero si haces clic y yo no puedes, eso quiere decir que la conductora dominicana se está encargando en bloquear los comentarios en mas de sus fotos.

Algunos ya han comentado en donde todavía pueden. “Mi pregunta es por que desactivo los comentarios qué pasa con estas personas ..”, comentó una de sus seguidoras. Otra le contestó: “Porque la gente se la están acabando ya que al parecer ya no se va casar puesto que Vicente ya ni like le da a sus últimas publicaciones!”.

Abajo puede leer los comentarios que copiamos tal cuql antes de que sean eliminados.

@dominguezanamiriam enserio 😲 el resultó ser una 💩 ella no quiso escuchar a nadie y mira como todo al parecer va a terminar. Ella debe sentir vergüenza 🤦🏽‍♀️muchísima vergüenza. pero algún día debe hablar de eso. El al parecer la utilizo cantidad 😩 y la gente de el Gordo y la flaca son unos hipocri….

1dReply

@rosaliadominicana chica tú sabes que cuando los hombres nunca se han casado y solo han tenido parejas sin un compromiso serio es difícil que quieran hacerlo, más el que ya tiene 3 hijas ya no tiene la ilusión de hijos una esposa si pueden tener Mila mujer que quieran!

1d1 likeReply

@dominguezanamiriam Tienes mucha razón. Pero y ahora después de tantooo que se alabaron como ella dice algo así. Y los de él gordo y la flaca hablan de la gente pero no hablan de ellos 😁 🤣 😂 🤣 😁 qué tienen más problemas que un libro de matemáticas

aalexxarodrigueezz

pobre clarisa ya déjenla en paz ya no puede mas con la presión de su pareja pero muchas veces ellos tienen la culpa porque ellos exponen mucho su vida pública y cuando ya no están más juntos no soportan la presión