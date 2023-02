Amenazan de muerte a Fiscal que investiga a novio de Clarissa Molina

La vida amorosa de Clarissa Molina sigue siento todo un enigma, tras anunciar a finales del 2022 la suspensión de su boda con el promotor de artistas de música urbana, Vicente Saavedra, pero debido a un caso judicial que envuelve al puertorriqueño, mucho se ha venido hablando en redes y programas sobre la manera en que ello salpica a la estrella de Univision.

Y esta vez, tras meses de investigaciones sobre el homicidio del cantante boricua Kevin Fret, sobre el que la madre del joven asesinado ha acusado abiertamente al cantante Ozuna y a su manejador, el novio de Clarissa Molina, surgió un nuevo detonante, pues la fiscal que interrogó a Saavedra, denunció haber recibido amenazas de muerte y manos poderosas intentando parar el proceso.

Así lo aseguró la fiscal Betzaida Quiñones, según videos compartidos por el canal de Youtube de Karol y Tamiko, que incluye entrevistas en los que la trabajadora del sistema judicial de Puerto Rico habló abiertamente de las amenazas en su contra.

Play

Clarissa Molina huye su Novio quiere callar a la fiscal de caso Kevin Fret Clarissa Molina sale huyendo, su novio Vicente Saavedra quiere callar a la fiscal Betzaida Quiñonez de caso Kevin Fret 🛒 TIENDA KT Fashion aqui: bit.ly/2Zf3aWj ********************************************************************** SIGUENOS POR: 🐦TWITTER twitter.com/KarolTamiko 🙂 FACEBOOK facebook.com/karolytamiko/ 🤳 INSTAGRAM instagram.com/karoltamiko/ *********************************************************************** ¡Hola! bienvenidos al canal de Karol y Tamiko donde ponemos opi-NEON a lo trending de chismes y farándula… 2023-01-25T16:30:07Z

“He tenido amenazas públicas personales contra mi vida y contra mi trabajo y contra todo lo que me rodea a mí. He sentido la presión de cierto grupo de gente que no conoce lo que es estar en el departamento de justicia”, denunció la fiscal, según mostró el canal de Karol y Tamiko.

Dicho canal aseguró que resulta muy extraño y coincidencial que justo “cuando Vicente mandó a su abogado a decir que iba a interponer una querella” para que frenaran la emisión de comentarios públicos sobre el caso, llamaron a la fiscal a pedirle que no se moviera más y comenzaron las amenazas.

La exreina de Nuestra Belleza Latina no se ha referido al asunto ni ha vuelto a hablar sobre su prometido.

Play

Video Video related to amenazan de muerte a fiscal que investiga a novio de clarissa molina 2023-02-02T13:04:00-05:00

Tras el enredo judicial que envuelve al novio de la exreina de belleza, ella solo dijo en una de las emisiones del programa El Gordo y la Flaca, que su noviazgo sigue viento en popa con el empresario, quien es divorciado y padre de tres hijas, y que el motivo por el que su boda no se dio en la fecha fue porque debido a la fecha, “un par de cositas no se estaban dando como queríamos y decidimos esperar. No hay apuro”.

Play

Clarissa Molina pospone su boda con Vicente Saavedra | El Gordo y La Flaca Tal parece que los planes de la presentadora no salieron como inicialmente lo esperaba, ya que, tras el compromiso, los preparativos se pusieron en marcha con el fin de oficiar el enlace a inicios de 2023. Ella explica por qué pospuso su matrimonio. #ElGordoYLaFlaca #ClarissaMolina SUSCRÍBETE bit.ly/XLBK1r VISITA EL SITIO OFICIAL elgordoylaflaca.com FOLLOW US: Twitter:… 2022-12-05T23:17:55Z

Los fans de la ex Nuestra Belleza Latina se han manifestado con todo tipo de mensajes donde le piden que sea sincera sobre lo que pasa con su noviazgo y hay quienes siendo entrometidos hasta le piden que deje a Saavedra.