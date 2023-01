Clarissa Molina activa los comentarios en Instagram: Llueven los corazones

A Clarissa Molina le vuelven a llover los corazones rojos en sus redes. Resulta que la conductora de El Gordo y la Flaca activo los comentarios en su cuenta de Instagram. “Clarissa ahora es cuando estás más hermosa.y recuerdas que no hay mal que por bien no vengas❤️❤️bendiciones 😘 👏❤️”, escribió uno de sus seguidores. Otro agregó: “Hermosaaaaaa ❤️❤️❤️❤️❤️”.

Los comentarios fueron activados después de que ella publicará una imagen de ella modelando un traje verde. Abajo puedes ver la sensual foto. “No me digan que el cielo es el límite, cuando hay huellas en la luna. A seguir soñando en grande”, escribió Clarissa en el pie de foto. Muchos famosos reaccionaron a la espectacular foto. “El infinito es el limite”, comentó la cantante Millie Quezada. “Wow wow wow repite conmigo DI VI NA”, dijo Aleyda Ortiz. Mientras que el presentador de TV, William Valdés dijo: “Bella como siempre”.

Este miércoles 11 de enero posteo otra imagen en blanco y negro. Y todos tienen la oportunidad para comentar. Algunos rumores dicen que Clarissa lo desactivo para no leer las preguntas sobre su prometido, ya que muchos le siguen preguntando si siguen juntos. Cualquiera que sea la razón que bloqueo los comentarios, ya ella decidió activar los comentarios. Los nuevos comentarios alagan su belleza y le siguen preguntando por el novio.

Clarissa Molina bloqueo los comentarios en Instagram

El tres de enero despertamos a la sorpresa que Clarissa Molina había bloqueado a todos. Pues nadie podía comentar en sus fotos. Cuando desactivo los comentarios, no se podía comentar en 18 fotos de Clarissa.

Algunos buscaban fotos viejas de la conductora para comentar. “Mi pregunta es por que desactivo los comentarios qué pasa con estas personas ..”, comentó una de sus seguidoras. Otra le contestó: “Porque la gente se la están acabando ya que al parecer ya no se va casar puesto que Vicente ya ni like le da a sus últimas publicaciones!”.

Abajo puede leer los comentarios que copiamos tal cuql antes de que sean eliminados.

@dominguezanamiriam enserio 😲 el resultó ser una 💩 ella no quiso escuchar a nadie y mira como todo al parecer va a terminar. Ella debe sentir vergüenza 🤦🏽‍♀️muchísima vergüenza. pero algún día debe hablar de eso. El al parecer la utilizo cantidad 😩 y la gente de el Gordo y la flaca son unos hipocri….

@rosaliadominicana chica tú sabes que cuando los hombres nunca se han casado y solo han tenido parejas sin un compromiso serio es difícil que quieran hacerlo, más el que ya tiene 3 hijas ya no tiene la ilusión de hijos una esposa si pueden tener Mila mujer que quieran!

@dominguezanamiriam Tienes mucha razón. Pero y ahora después de tantooo que se alabaron como ella dice algo así. Y los de él gordo y la flaca hablan de la gente pero no hablan de ellos 😁 🤣 😂 🤣 😁 qué tienen más problemas que un libro de matemáticas

pobre clarisa ya déjenla en paz ya no puede mas con la presión de su pareja pero muchas veces ellos tienen la culpa porque ellos exponen mucho su vida pública y cuando ya no están más juntos no soportan la presión