Chiquis teme por su vida: ¿Quién amenaza su tranquilidad?

Chiquis se encuentra preocupada por su seguridad. Al punto que publicó un preocupantes mensaje en sus redes advirtiendo que si algo le pasa “ya saben de dónde viene”. Sin anunciar nombres. Pero ya muchos se imaginan que se trata de su familia. Pues la hija de Jenni Rivera se encuentra distanciada de su tíos Juan Rivera y Rosie Rivera.

En una de sus más recientes presentaciones en Los Ángeles, Chiquis envió un mensaje a algunos miembros de su familia y expresó que está “decepcionada”. “Estoy muy decepcionada con ciertas personas que dicen decir que aman a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darles, para darnos en realidad”, expresó la intérprete.

También mencionó que su madre, quien cumple este 9 de diciembre 11 años de fallecida, fue una mujer trabajadora que se esmeró para darle todo a sus hijos. “Mi mamá no estuvo con nosotros en días festivos, en nuestros cumpleaños, en días muy importantes porque ella tenía que ir a trabajar y ustedes lo saben, los fans de Jenni Rivera, la gente que la ama, saben muy bien que, en todas las entrevistas, en su libro, en todos lados, siempre dijo que ella trabaja por sus hijos, no por su hermana, no por su hermano, no por su mamá o su papá”, señaló la cantante.

Chiquis no mencionó ningún nombre de los miembros de su familia.

Chiquis teme por su vida

El miércoles 6 de diciembre, Chiquis publicó en us redes un preocupante mensaje: “Siento en mi corazón que tengo que dejar esto escrito… Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene”….”Siento en mi corazón que tengo que dejar esto escrito”.

Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene. — CHIQUIS (@Chiquis626) December 6, 2023

El problema entre Chiquis y sus tíos

En enero de 2022, Chiquis ventiló un presunto desfalco de 80 mil dólares en una de las empresas de su difunta madre y que fue perpetrado supuestamente por alguien cercano a su tía Rosie Rivera, cuando ella aún era la CEO. Ahora ese puesto lo ocupa Jacqie Rivera, otra de las hijas de Jenni Rivera, informa Univision.

También acusó a su tío Juan Rivera de querer cobrar 300 mil dólares por el trabajo que realizó en una de las empresas. Juan afirmó que “tiene algo que ver” con el éxito ‘Abeja Reina’ y le reclamó a su sobrina su parte.

Este jueves 7 de diciembre, en La Mesa Caliente Juan Rivera mostró mensajes y audios en los que se puede escuchar a Chiquis asegurando que le gustaba lo que su tío había escrito o aportado para el exitoso tema musical.