Cazzu reacciona a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu habló por primera vez del escándalo de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Tras confirmar su separación el pasado mes de mayo del padre de su hija, este confirmó su relación amorosa con su amiga Ángela. Después de unas semanas se casaron. Durante todo este tiempo la cantante argentina se ha mantenido callada. Hasta ahora.

Durante una entrevista con el programa Esto es ¡FA! Cazzu compartió sobre la decisión que tomó tras separarse de Nodal. “Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”, aseguró Cazzu.

Cazzu dijo lo siguiente: “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular…Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes…Yo no tengo relaciones tóxicas con redes sociales, no tengo notificaciones, no me entero si alguien me habla, saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije ‘ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’”.

En junio, Cazzu publicó un comunicado en sus redes que decía que “estaba cansada de que su nombre rodara por todos lados y elegía desintoxicarse de redes sociales para centrarse en su trabajo mientras las cosas se calmaban, así como para centrarse en su hija Inti, quien cumplirá un añito el próximo 14 de septiembre.

Cazzu desapareció de las redes. Al parecer hasta borró la aplicación de su celular porque dice que “ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón”.

Hasta borró todas las fotos de su hija que tenía en su Instagram. “Realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo”, expresó sin tapujos para el programa “¡FA!”.

Después de que Cazzu anunciará que se retiraba de las redes sociales, un mes y 12 días después su expareja Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar.

Nodal confirmó su relación con la cantante de regional mexicano solo 18 días después de la ruptura con Cazzu y apenas un mes y 14 días después de anunciar su noviazgo; y se casó el 24 de julio.

Cazzu lanza nueva música

Cazzu está trabajando en un nuevo álbum, según confirmó esta semana el productor Nico Cotton, informa El Financiero. La cantante apareció en el programa Esto es ¡FA!, cantando el tema “Como la flor”.