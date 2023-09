Carolina Sandoval y Lucho Borrego se reencuentran en ¡Siéntese quien pueda!

Esta semana Carolina Sandoval se sentó en la silla de ¡Siéntese quien pueda!, programa de Univision, donde trabajan sus ex compañeros Lucho Borrego y Alex Rodríguez. Ambos eran compañeros de Carolina cuando trabajaban juntos en el extinto show Suelta la Sopa, de Telemundo, hace tres años atrás.

Los tres se reencontraron este martes 12 de septiembre, cuando llegó Carolina como invitada especial. “Solo diré que hoy fue unos de esos días en los que la vida te regala momentos que te dan paz…”, escribió Carolina en sus redes. “apostemos por más momentos como estos . Gracias por todos sus mensajes , hemos comprobado que somos más los buenos …y que los mejores momentos se viven desde el alma”.



Cabe recordar que la relación de entre Carolina y Lucho fue afectada cuando ella fue despedida de SLS.

Carolina asegura que vivió uno de los momentos más traumáticos de su vida cuando fue despedida del programa en plena pandemia. Ella llevaba siete años trabajando en Telemundo pero cuando ella se negó ir al set de SLS porque apenas se había enterado que su madre tenía Parkinson en fase 2, y todo esto sucedió en medio de una pandemia. A Carolina se le vino el mundo abajo.

En ese entonces Carolina sintió que todos sus compañeros le dieron la espalda.

Durante el show de ¡Siéntese quien pueda!, Lucho aprovechó para decirle a Carolina que él nunca le dio la espalda. “Para mí fue un momento de muchas emociones encontradas”, comentó Lucho a People en Español. “A Carolina no puedo negar que durante mucho tiempo le guardé un sentimiento, más que de resentimiento, de dolor porque nunca entendí sus reacciones frente a nosotros. Nunca entendí luego de su salida del programa de televisión en el que trabajamos hace unos años [que] ella se hubiera referido de una manera tan displicente, el haberme enterado yo de cosas que realmente me afectaron en mi vida personal, me afectaron en mi vida familiar por filtraciones que yo sé que ella dio”.

Lucho, sin embargo, prefiere pasar página y quedarse “con las cosas buenas y con lo positivo de todo esto. Y es precisamente el hecho de que todos estamos en función de conservar los vínculos que en algún momento nos hicieron ser una familia”, dijo. “Ese abrazo que nos dimos hoy vino del alma, esas palabras que expresé el día de hoy vinieron del alma también, pero también su respuesta la recibí en el alma. Carolina es una persona que hasta el día de hoy, a pesar de la falta de comunicación de los últimos años, sigue siendo esa persona que cuando dice algo me provoca una risa, me provoca una carcajada, me hace sentir cosas que me alegran el alma, así que es un hito habernos reencontrado y saber que tenemos que recuperar el tiempo perdido”, finalizó.

Carolina Sandoval agradece a Univision

Carolina subió a sus redes un video agradeciendo a Univision, por el reencuentro que tuvo con sus ex compañeros. “Quiero agradecer a Univision por hacer historia. Para que vean que a través de una pantalla se arreglo un problema o una situación que venía de otro, eso se llama empatía, inteligencia emocional. Eso se llama crecimiento y evolución”.