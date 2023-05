Bárbara Regil tiene una hija de 19 años y confiesa si se volvería embarazar

La actriz mexicana Bárbara de Regil, de 35 años, tiene una hermosa hija llamada Mar de Regil La joven cumplió el pasado mes de marzo 19 años. Lo que quiere decir que Bárbara tuvo a su hija a los 16. “Haría las cosas exactamente como las hice”, dijo Bárbara en 2020 sobre si volvería a ser madre a los 16 años. “No cambiaría nada de lo que hice, eso es lo que hace que seas quien eres en este momento”.

Hoy a sus 35, Bárbara aprendido a vivir con sus defectos y aceptarlos sin problemas. “Todas tenemos imperfecciones, yo tengo estrías ¡mira ni me maquillo (el busto)!, tengo juanetes, pues tengo defectos que yo no veo como defectos ya”, dijo en entrevista con Mezcalent. “Tengo una hija de 19 años, de pronto un día me vi, la vi, dije ‘soy su ejemplo’ y ahí empezó una cosa conmigo de verme al espejo, los dientes, las orejas grandes y yo ‘¡qué me importa!’, empecé un (trabajo) y de repente ya como que me amo un montón”.

Mar de Regil es hoy una influencer de estilo de vida y fitness, tal como su mamá. La joven tiene 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.





A su paso por la alfombra de la premier de Quiero Tu Vida (VIX+), cinta que protagoniza al lado de Erick Elías y Zuria Vega, la actriz comparte que le gustaría convertirse nuevamente en madre, aunque aún no se le ha dado esa bendición. “Yo estoy viviendo el momento. Si Dios quiere y me manda un bebé, yo feliz lo recibo, hasta ahorita Dios no ha mandado señales de bebé, pero yo estoy bien”.

La protagonista de Cabo (TelevisaUnivision) está satisfecha con su vida profesional, así que cuenta por qué en su mente está la idea de ganar un Oscar. “¡Claro que me veo ganándome un Oscar! ¿Cómo te voy a decir que no?”, dijo Bárbara. “Yo me veo en el tope de la montaña, a donde llegue, ahí escalé. Y yo me siento feliz con lo que soy hoy, no crean que para mí es como ‘¡ay, no es lo que quiero!’. No, yo estoy feliz aquí, estoy feliz en mi día a día, pero tengo una meta, mi meta es lo más alto”.