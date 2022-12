La actriz mexicana, Ariadne Díaz, vuelve a las telenovelas por la puerta grande ahora al ser la protagonista del melodrama “Vencer la ausencia” y todos los fanáticos hemos quedados sorprendidos del excelente físico de la actriz que al pasar de los años aún conserva su cara de adolescente al igual de sus inicios en la televisión.

Las MEJORES❣ telenovelas de ARIADNE DÍAZ🙋‍♀️💅 y la NUEVA Hola Hola Darling´s hoy en Kia Top´s "Las MEJORES❣ telenovelas de ARIADNE DÍAZ🙋‍♀️💅 y la NUEVA" Ojalá te guste y si es así no olvides dejarme u poderoso LIKE Y TU SUSCRIPCIÓN 2020-09-16T17:56:08Z

Ariadne Díaz forma una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento al lado de su esposo, Marcus Ornellas y su primogénito Diego, la actriz tomó una pausa para dedicarse por completo a su familia y ahora su protagónico en “Vencer la ausencia” se posiciona con buenos números en los Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene Ariadne Díaz?

Con tan solo 20 años Ariadne hizo su debut en el melodrama “Muchachitas como tú” pero su protónico al lado de Valentino Lanús “Llena de amor” le logró gran posicionamiento en la pantalla chica por interpretar una mujer real y con muchos retos por su sobrepeso, luego de esto, conquista las producciones siendo la protagonista de varias telenovelas como: “ La Malquerida”, “La mujer del vendaval”, “La doble vida de Estela Carillo”. Entre otras.

Ariadne Diaz actualmente tiene 36 años y se siente muy orgullosa de compartir con sus seguidores cada momento de su vida. A través de su cuenta de Instagram cuanta con más de seis millones de seguidores y sigue demostrando que su belleza, humildad y talento son sus principales atributos que le permiten estar vigente en el mundo del entretenimiento.

La actriz nació un 16 de agosto del año 1986 en Jalisco, México, su año debut en la televisión fue en el 2007 y tras 15 años de carrera ha sabido cómo ganarse el cariño y admiración del público recordemos que la última aparición de Ariadne fue en 2018 como parte de “Tenías que ser tú”, pero ahora vuelve por todo lo alto con “Vencer la ausencia” en el horario 8P/ 7C por Univision.

Personaje de Ariadne Diaz en “Vencer la ausencia”

la actriz interpretará a Julia Miranda, una mujer optimista, alegre, simpática y llena de un amor profundo por su familia. Casada y con un hijo de siete años, no se rendirá ante los obstáculos y luchará por salir de sus apuros económicos. Cuando ella y sus amigas decidan invertir sus ahorros en la compra de un camión para utilizarlo en su nuevo negocio de comida, una tragedia le dará un vuelco a su realidad. Su marido no será ajeno al incidente y su desaparición levantará una oscura sospecha que no la dejará tranquila.En medio de la búsqueda de su pareja, Julia cruzará su camino con el de Ángel (Danilo Carrera), quien al igual que ella deseará dar con Ismael para esclarecer un trato que podría arruinar la empresa de su padre. Durante esa aventura, el surgimiento del amor será inevitable. Así lo reseña Univisión.