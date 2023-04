¿Angelique Boyer tiene hijos?

La actriz mexicana Angelique Boyer, de 34 años, le tocó interpretar a una madre de mellizos en El Amor Invencible. “Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar”, dijo Angelique a People en Español en noviembre de 2022. “Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”.

En la vida real Angelique no tiene hijos pero de vez en cuando le toca hablar el tema. Ya que mantiene una larga relación de casi 10 años, por lo que muchos se preguntan si piensan en tener hijos o en matrimonio.

En entrevista con Mamás Latinas Angelique habló de las razones que todavía no piensa en tener hijos. Pues le preocupa el futuro del planeta Tierra y además no tendría el tiempo para hacer el rol de madre.

La actriz explicó en la entrevista que “admira a aquellas mujeres que dan su vida por sus hijos. Sin embargo, al ver el actual panorama mundial, compartió que no quiere decidir inconscientemente y explicó que todavía tiene tiempo para pensarlo y para prepararse, pues considera que la maternidad es algo que se debe sentir”.

Y continuó: “Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices. Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, a tender la casa y además atender a mi novio y admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres actrices, las mujeres a lo que se dediquen que además tienen que llegar a su casa a tender a sus hijos, mis respetos”.

“Pero por lo mismo que he tenido todos estos ejemplos cercanos, creo que es algo que no debo de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo para pensarlo o para prepararme para eso, creo que es algo de debe ser del instinto y que te que debe nacer y que llegue el momento correcto y de momento no”, enfatizó.

“Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad y que al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro”, reveló a medio.

Angelique tiene un hijastro. Santiago es el hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galiano.”Santiago es un niño increíble, es un niño educado con muchísimo amor, la verdad que así como es de grandote es de bueno, bueno de maduro también”, dijo la actriz mexicano-francesa al programa Hoy. “Tiene cimientos hermosos”, dijo sobre su hijastro a Yahoo.