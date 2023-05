Ana Patricia Gámez está de luto: ¿Quién se le murió a la ex Nuestra Belleza Latina?

Ana Patricia Gámez, la exreina de belleza y conductora de televisión, quien hace unos días lució feliz y radiante en el “upfront” de Univision, está de luto.

La ex Nuestra Belleza Latina reveló en su cuenta de Instagram que sufrió una enorme pérdida en su familia, que la tiene entristecida.

A través de la red social, la presentadora del programa “Enamorándonos USA” informó a sus fieles seguidores de la muerte de su abuelito, quien falleció a la edad de 98 años.

La exreina de Univision colgó en su Instagram un fotografía de su abuelito, quien lucía muy bien, a quien le profesaba un gran cariño y mucha admiración.

“1925-2023 🕊️ Te amo Papanino, se que tú encuentro en el Cielo con mi Mamanina será maravilloso 🙏🏼”, fue la frase con la que Ana Patricia acompañó la publicación.

La estrella de la pantalla chica colgó además una fotografía en la que se apreciaba a su abuelito en compañía de su abuelita, quien falleció primero.

La luctuosa publicación ha logrado hasta el momento más de 11 mil vistas, al igual que cientos de comentarios, en los que le dieron su apoyo a la exreina.

“Mi más sentido pésame Ana fuerza a tu familia 🙌”, “mi más sentido pésame para toda la familia, Dios les de Fortaleza 🙏”, “Lo siento 😪”, “EPD, mi mas sentido pésame por tu perdida Anita… Dios lo tenga en su Santa Gloria 🙏🏻 🙏🏻🙏🏻”, y “Ay Anita yo también tengo a mi padre grave y estoy pasando el dolor más grande de este mundo”, fueron algunos de los comentarios de los fans de la mexicana.

“Lo siento mucho anita que Dios le de las fortaleza a ti y tu familia 🙏❤️”, “🙏🏻🙏🏻🙏🏻 mucha fortaleza”, “estamos contigo en medio de tu dolor”, “Dios bendga el alma de tu abuelo”, “Fortaleza para toda la familia!!! En estos momentos”, agregaron otros admiradores de Ana Patricia.

Ana Patricia siempre ha manifestado la importancia que le da a la familia, y recientemente dedicó un mensaje de Día de la Madre a su mamá, a quien describe como su gran mentora en la vida.

Precisamente tras su salida de “Enamorándonos USA”, en el 2021, la animadora confesó que se debió a su deseo de dedicarle mayor tiempo a su familia.

“Bueno, todos saben que obviamente en este trabajo muchas veces nuestros hijos necesitan nuestra atención, pero yo sé que mis hijos están perfectamente… y el regreso es porque me han permitido hacer un balance entre mi carrera, mi profesión”, dijo la mexicana en su regreso al show.

“En esta pausa me di cuenta que me apasionaba (la televisión), que la amaba, y que, si bien no me arrepiento de esa pausa que hice en la televisión por nueve meses, el balance me lo permitieron ellos, me dieron la opción de regresar. La pensamos mucho, obviamente, mi familia, mi esposo y yo, y creo que el balance es una guerra que se gana y se pierde todos los días, pero mis hijos están felices de verme nuevamente en la televisión y mi esposo apoyándome”, agregó.