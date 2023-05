Aleyda Ortiz habla de la ruptura de su amiga Clarissa Molina y Vicente Saavedra

No muchos saben que Aleyda Ortiz es una de las mejores amigas de Clarissa Molina. Aleyda y Clarissa se conocieron en Nuestra Belleza Latina 2014. Desde entonces han mantenido una gran amistad. Por lo que no es extraño que le pregunten a la co presentadora de En Casa con Telemundo sobre cómo se encuentra Clarissa tras anunciar la ruptura de su compromiso con el empresario Vicente Saavedra.

“Todos hemos pasado por el proceso doloroso de separación. Yo personalmente he compartido mis procesos y también han sido algunos públicos”, dijo Aleyda Mezcalent, quien además compartió el consejo que le dio a Clarissa para atravesar esta dura etapa. “El tiempo pasa, el tiempo todo lo cura y que se enfoque en ella, que eso es lo mejor y que nadie se muere de amor”.

Aleyda asegura que su amiga se encuentra bien. “A mí, por ejemplo, eso era lo que más me afectaba porque yo soy muy emocional; pero ella está bien”, asegura Aleyda. “Ella está fuerte, está tranquila y eso es lo más importante”.

Cabe mencionar que Clarissa fue la dama de honor en la boda de Aleyda con Ricardo Casanova. Clarissa también había elegido a Aleyda como parte de su grupo de damas de honor para la que iba ser su boda con Vicente Saavedra.

Desde que andaban dando vueltas los rumores de que Clarissa y Vicente se habían separado, Aleyda y la dominicana viajaron juntas a Coachella.

Cabe recordar que Clarissa confirmó su rompimiento con Saavedra este mes de mayo. Además pidió apoyo y comprensión para el momento que atraviesa, dando a entender así que por ahora no dará mayores declaraciones al respecto. “Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”.