Alejandro Chabán le pone un alto a las criticas: “Qué envejecido te ves”

La semana pasada Alejandro Chabán visitó las instalaciones de Despierta América para promover su productos de Yes You Can. Tras su aparición, algunos fueron a las redes para criticar el físico de Chabán.

“Que envejecido te ves Chabán”, “OMG qué le pasó a este muchacho?”, “Se ve acabado el pobre, tan lindo que era, lo digo por su bien”, “Chaban parece enfermo tiene cirrosis?”, “Qué feo se mira, muy flaco y además tiene canas”.

Pero el empresario de 42 años le puso un alto a todas las criticas con un gran mensaje de reflexión.

“La gente critica porque dicen que cambié. Yo soy el mismo solo que me superé. ¿Has pensado si tu hijo adolescente es quien recibe ese comentario? ¿O tu hermana que tiene depresión? Que de pronto con tu palabra se derrumba?¿O quizás en tu mamá? Que día a día trata de pintarse una sonrisa para ocultar esa soledad. Tú con tu respeto y con tu silencio también te haces sentir. ¡No te avergüences de tus canas, ni de tus llantitas, ni de tus arrugitas. Son también parte de este regalo llamado vida. La oruga se convierte en mariposa. La semillita se va a convertir en una fruta, ese capullito se transforma en una flor. Nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos y eso está bien, porque eso significa que estamos vivos. ¡Eso es el regalo de la vida! Todo cambia, eso significa que estoy transformándome en una nueva versión. Lo único constante en la vida es el cambio. Acéptalo”.

También agregó que “leí por ahí que “cada vez que escribes con tus manos, sale lo que tienes en el alma”.

Chabán tiene su propia plataforma motivacional, la que usa para inspirar. En su perfil dice que Alejandro Chabán es una de las figuras más distinguidas del mundo, reconocido por su fortaleza y convertir sus miedos y fracasos en éxitos y triunfos.

De adolescente sufrió de sobrepeso, bulimia y anorexia, llegando a pesar 314lbs. Transformó su dolor en fortaleza logrando bajar de peso y ser una persona saludable.

De ser mesero en Pollo Loco y estar quebrado financieramente a ser Fundador y CEO de Yes You Can!, el fenómeno que ha ayudado a miles de personas a transformar su vida bajando de peso y logrando su peso ideal.

De tener miedo de hablar en público a ser conductor del programa número 1 de los latinos, Despierta América en Univisión.