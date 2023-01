¿Alan Tacher quedaría como presentador de “Sin Rollo” en Univision?

Tras la salida de Carlos Calderón muchos se han preguntado qué pasará con :Sin Rollo”, segmento que presentaba en Univision.”El presentador de Despierta América, Carlos Calderón, dejará Univision. Agradecemos a Carlos por sus contribuciones y dedicación a Univision y le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros”, comentó la cadena a People en Español.

Se dice que Alan Tacher podría ser el nuevo presentador de Sin Rollos, segmento que empieza después de Despierta América. Tacher presentó el segmento el pasado miércoles, el mismo día que despidieron a Carlos Calderón. “¿Porqué corrieron a Carlitos Calderon?, él tenia chispa y era muy simpático, tienen a muchos ahi pero pocos conectan con la gente, que pena y que mala onda de este programa que siempre quita a conductores buenos por gente sin talento”, fue uno de los comentarios. Otro agregó: “Ya no más Sin Rollo, ese segmento quítenlo porque no puede otro ocupar ese lugar🤷🏻‍♀️”.

Cabe mencionar que Tacher es un galardonado copresentador de Despierta América, según dice su perfil en Univision.

“Antes de incorporarse al equipo de presentadores de Despierta América en noviembre del 2012, fue copresentador de “Hoy”, el principal programa matutino de noticias y variedades de México. Tacher, oriundo de la Ciudad de México, ha pasado a ser una celebridad en la televisión en español, gracias a su vasta experiencia presentando una variedad de géneros, incluyendo programas matutinos, reality, infantiles, de premios y competencias.”

Hasta ahora Univision no ha confirmado quien quedará en el lugar de Calderon. Lo que si se sabe es que “Despierta América en Domingo” sale del aire. A parte de este 15 de enero ya no veremos el el show conducido por María Antonieta Collins, Jackie Guerrido, Raúl González y Carolina Rosario. “La División Noticias de Univision ha realizado un cambio de programación estratégico que implica la cancelación de ‘Despierta América en Domingo’, a partir del 15 de enero de 2023. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer al equipo que trabajó para llevar el programa a los hogares de los televidentes los domingos por la mañana”. informó El Diario NY. “‘Despierta América’, ganadora del premio Emmy, seguirá transmitiéndose todos los días de la semana a las 7 AM hora del Este por Univision“.

¿Qué pasará con los presentadores de ‘Despierta América en Domingos

Jackie Guerrido continuará en ‘Primer Impacto’; Raúl González en ‘Despierta América’; Carolina Rosario en noticias de VIX, 24/7. Mientras que María Antonieta Collins seguirá contando historias como reportera de investigaciones especiales dentro de la cadena, y dentro de noticias.